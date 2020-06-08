恒生指數高開247點重上25000　滙豐升1.5%（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約320點道指期貨升129點 京東今招股（不斷更新）

美股上周五急升，美國5月份就業報告表現勝市場預期，道指升829點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開311點，恒指料開報25081點，意味大市重上25000點水平，至新冠肺炎後的高位。

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【09：33】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，高見214.6元；騰訊 （00700） 跌0.7%，美團點評 （09988） 高開倒跌1%，低見157.2元。

【09：32】越南製造加工 （00422） 復牌後飈1.5倍，破頂高見0.43元。越南製造加工公布，獲三陽工業提出以每股註銷價0.45元的私有化建議，作價較停牌收市價0.171元溢價約1.63倍。

【09：30】騰訊 （00700） 高開0.2%後開市早段偏軟，跌近0.1%，低見431元。

【09：20】恒生指數高開247點，開報25018點，重上25000點水平。滙豐 （00005） 升1.5%，開報41.1元；騰訊 （00700） 靠穩升0.2%，開報435元。

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【09：16】人行今日開展1200億元人民幣7天期逆回購操作。

【09：16】人民幣中間價報7.0882，上調83點子。

【09：13】即月期指開報24940點，升243點或1%。

【08：32】亞股上升，日經225指數升242點或1.1%，報23106點；南韓KOSPI指數升1%，報2203點。

【08：24】恒指黑期升約320點，報25169點，美股期貨上升，道指期貨升129點，報27201點。

【08：00】油組及盟友（OPEC+）同意延長減產協議1個月至7月底，與會代表指，所有國家都同意一項新協議，即下個月減產每日960萬桶。油價於亞洲時段上揚，紐約期油升1.9%，報40.29美元；布蘭特期油升2.3%，報43.25美元。

油組及盟友同意延長減產1個月 油價上揚

【07：45】電商平台京東 （新上市編號：09618） 今日起招股，香港公開發售定價上限為236元。京東每手50股，意味認購入場費約11,919元，周四（6月11日）截止認購，6月18日掛牌。

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【07：30】道指上周五高見27338點，升幅達1056點 ，收報27110點，升829點或3.2%；標指收報3191點，升81點或2.6%；納指收報9814點，升198點或2.06%，創收市新高。道指和標指齊創自5月18日以來最大單日升幅，均創兩個月以來最佳單周表現。

港股ADR收報25081點升311點或1.2%。恒指夜期收報24970點，升273點，高水200點，成交33,948張。

道指上周五升829點港股ADR升311點 油價升逾5%紐約期金跌2.6%

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責任編輯︰梁浩碩