恒生指數午後倒跌　騰訊、中移動跌逾1%滙豐午後轉跌（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約320點道指期貨升129點 京東今招股（不斷更新）

美股上周五急升，美國5月份就業報告表現勝市場預期，道指升829點。港股高開低走，恒生指數高開247點，開報25018點，重上25000點水平，惟未能企穩，大市其後升幅逐步收窄，恒指午後初段更轉跌。

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【13：41】港股一度跌近100點，最新約跌70點，報24700點。

【13：39】恒生 （00011） 股價逆市造好，恒生升逾2%，高見138.7元。

【13：33】美團點評 （03690） 跌逾半成，一度跌穿150元水平低見149.4元。

【13：26】五礦地產 （00230） 股價升近3%。五礦地產公布正與母公司中國五礦集團進行後期商討，可能收購母公司於一家合營項目公司之股本權益，以及於一家全資附屬項目公司。

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【13：13】港交所 （00388） 午後亦轉跌0.3%，低見293.4元。

【13：10】港股午後倒跌約15點，騰訊 （00700） 跌1.6%，低見427.4元；滙豐 （00005） 轉跌0.1%，低見40.45元；中移動 （00941） 跌1.1%，低見54元。

【13：08】網上醫療股向下，阿里健康 （00241） 跌4.4%；平安好醫生 （01833） 跌3.5%。

【13：05】美團點評 （03690） 午後跌幅擴大至逾4%，低見152元。

【13：00】恒生指數午後初段升約30點，於24800點水平。

【12：34】恒指黑期跌約25點，報24822點，道指期貨升66點，報27138點。

【12：00】恒指半日升42點，中午收報24812點，未企穩25000點；國指中午收報10044點，跌21點。主板成交746億元。港交所 （00388） 曾破頂逼300元關口，，高見298.8元，中午收報294.6元，升0.1%。滙豐 （00005） 升0.3%，中午收報40.6元；友邦 （01299） 升1.1%，中午收報72.4元；騰訊 （00700） 逆市跌1.1%，中午收報429.6元；中移動 （00941） 跌0.6%，中午收報54.35元。

【11：51】美團點評 （03690） 跌幅擴大至近4%，低見152.5元。

【11：43】微盟集團 （02013） 股價跌近半成。微盟集團遭新加坡政府投資公司（GIC）在上周一及上周二減持共2694萬股，兩日平均作價8.1999元及8.1936元。

【11：38】京東 （新上市編號：09618） 今起開始招股，市場消息指，京東國際配售已獲數倍超額認購。

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【11：35】港股中午收市前升幅收窄至不足100點，恒生指數升約90點，報24861點。騰訊 （00700） 逆市跌1%；中移動 （00941） 跌0.3%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升近0.3%；深證升近0.5%；創業板指跌0.4%。

【11：09】美團 （03690） 股價回吐勢頭未完，股價今早逆市跌3%，低見153.4元。

【11：08】大市升幅收窄至約100點，至24880點。

【11：03】君實生物 （01877） 升12.6%，破頂高見59.8元。君實生物公布，重組全人源抗SARS-CoV-2單克隆抗體注射液（項目代號：JS016）已於近日獲得國家藥品監督管理局批准開展I期臨床研究，並已完成首例受試者給藥。

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【10：29】港交所 （00388） 高見298.8元，距離300元大關僅1.2元。

【10：28】華置 （00127） 股價上周五急飈6成後，股價今早回吐逾7%，低見5.31元。

【10：26】凱普松國際 （00469） 復牌後67%，高見0.57元。凱普松公布，獲多名董事持有的Value Mangagement提出以每股0.6元現金把集團私有化建議，每股註銷價較停牌收市價0.335元溢價約79.1%。

【10：19】道指期貨轉跌，道指期貨跌1點，報27071點。

【10：15】國壽 （02628） 股價造好，升3%，高見16.26元。銀保監表示，保險業將加大對新型基礎設施、新型城鎮化和涉及國計民生的重大項目的資金支持，加大金融扶持力度，銀保監將引導險資為實體經濟提供長期穩定的資金支持。

另外，平保 （02318） 升1.2%；財險 （02328） 升1.7%；太保 （02601） 升2.6%。

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【10：12】港交所 （00388） 升幅擴大至1.1%，破頂高見297.4元，距離300元大關相差2.6元或不足1%。

【10：07】吉利汽車 （00175） 升2.7%，高見12.2元。吉利公布，連同擁有50%權益之合資公司所銷售領克品牌汽車的銷量在內，5月銷量約10.88萬部，較去年同期增長約20%，並較4月增長約3%。

【10：04】國美零售 （00493） 升11.5%，破頂高見1.47元。國美零售股價今早來已累升1倍。

【09：59】京東 （新上市編號：09618） 今招股，港交所 （00388） 升0.6%，破頂高見296.2元。

【09：51】本地銀行股向上，滙豐 （00005） 升0.7%；恒生 （00011） 再升1.9%，高見138.7元；東亞 （00023） 升1.2%；中銀香港 （02388） 升0.8%。

【09：48】原油價格升逾5%，加上油組及盟友延長減產協議1個月，3桶油造好，中石油 （00857） 升2.5%；中海油 （00883） 升2.8%；中石化 （00386） 升1.1%。另外，F三星原油期升3.2%；FGX原油 （03097） 升2.7%。

【09：43】地攤經濟股五菱汽車 （00305） 回吐2成，0.405元。中央媒體接連發聲，為擺攤熱降溫，其中央視更與李克強唱反調、直指地攤經濟不是「包治百病」的「靈丹妙藥」，強調重振經濟還需靠復工復產，復商復市。

【09：40】本港地產股向上，恒地 （00012） 升1%；新地 （00016） 升2.2%；新世界 （00017） 升0.7%；信置 （00083） 升0.5%；長實 （01113） 升0.7%。

【09：37】ESR （01821） 逆市跌3.2%。ESR公布，於本月6日獲若干股東包括WP OCIM One LLC在內通知，其已訂配售協議，向多名獨立承配人配售共1.16億股，每股作價16.8%元，涉共約19.49億元，而每股作價較上周五（5日）收市價17.56元折讓約4.33%。

【09：36】騰訊 （00700） 拖累下，港股早段升幅收窄至約170點，報24944點，未能企穩25000點水平。

【09：35】第一視頻 （00082） 升1倍，破頂高見0.405元，成交2179萬元。

【09：33】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，高見214.6元；騰訊 （00700） 跌0.7%，美團點評 （09988） 高開倒跌1%，低見157.2元。

【09：32】越南製造加工 （00422） 復牌後飈1.5倍，破頂高見0.43元。越南製造加工公布，獲三陽工業提出以每股註銷價0.45元的私有化建議，作價較停牌收市價0.171元溢價約1.63倍。

【09：30】騰訊 （00700） 高開0.2%後開市早段偏軟，跌近0.1%，低見431元。

【09：20】恒生指數高開247點，開報25018點，重上25000點水平。滙豐 （00005） 升1.5%，開報41.1元；騰訊 （00700） 靠穩升0.2%，開報435元。

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【09：16】人行今日開展1200億元人民幣7天期逆回購操作。

【09：16】人民幣中間價報7.0882，上調83點子。

【09：13】即月期指開報24940點，升243點或1%。

【08：32】亞股上升，日經225指數升242點或1.1%，報23106點；南韓KOSPI指數升1%，報2203點。

【08：24】恒指黑期升約320點，報25169點，美股期貨上升，道指期貨升129點，報27201點。

【08：00】油組及盟友（OPEC+）同意延長減產協議1個月至7月底，與會代表指，所有國家都同意一項新協議，即下個月減產每日960萬桶。油價於亞洲時段上揚，紐約期油升1.9%，報40.29美元；布蘭特期油升2.3%，報43.25美元。

油組及盟友同意延長減產1個月 油價上揚

【07：45】電商平台京東 （新上市編號：09618） 今日起招股，香港公開發售定價上限為236元。京東每手50股，意味認購入場費約11,919元，周四（6月11日）截止認購，6月18日掛牌。

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【07：30】道指上周五高見27338點，升幅達1056點 ，收報27110點，升829點或3.2%；標指收報3191點，升81點或2.6%；納指收報9814點，升198點或2.06%，創收市新高。道指和標指齊創自5月18日以來最大單日升幅，均創兩個月以來最佳單周表現。

港股ADR收報25081點升311點或1.2%。恒指夜期收報24970點，升273點，高水200點，成交33,948張。

道指上周五升829點港股ADR升311點 油價升逾5%紐約期金跌2.6%

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責任編輯︰梁浩碩