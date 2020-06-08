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恒生指數升逾百點未企穩25000　京東今招股港交所破頂（不斷更新）

金融經濟 10:30 2020/06/08

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恒指黑期升約320點道指期貨升129點　京東今招股（不斷更新）

美股上周五急升，美國5月份就業報告表現勝市場預期，道指升829點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開311點，恒指料開報25081點，意味大市重上25000點水平，至新冠肺炎後的高位。

【派錢1萬】陳茂波今早11時將就現金發放計劃舉行記者會（不斷更新）

【新股IPO】9618京東周一招股　入場費11,919元（第二版）

【新股IPO】9999網易確定發售價每股123元 較美股現價折讓6.7%

【10：29】港交所 （00388） 高見298.8元，距離300元大關僅1.2元。

【10：28】華置 （00127） 股價上周五急飈6成後，股價今早回吐逾7%，低見5.31元。

【10：26】凱普松國際 （00469） 復牌後67%，高見0.57元。凱普松公布，獲多名董事持有的Value Mangagement提出以每股0.6元現金把集團私有化建議，每股註銷價較停牌收市價0.335元溢價約79.1%。

【10：19】道指期貨轉跌，道指期貨跌1點，報27071點。

【10：15】國壽 （02628） 股價造好，升3%，高見16.26元。銀保監表示，保險業將加大對新型基礎設施、新型城鎮化和涉及國計民生的重大項目的資金支持，加大金融扶持力度，銀保監將引導險資為實體經濟提供長期穩定的資金支持。

另外，平保 （02318） 升1.2%；財險 （02328） 升1.7%；太保 （02601） 升2.6%。

平保擬每股16.58元認購招商蛇口股份　未透露認購數量金額

【10：12】港交所 （00388） 升幅擴大至1.1%，破頂高見297.4元，距離300元大關相差2.6元或不足1%。

【10：07】吉利汽車 （00175） 升2.7%，高見12.2元。吉利公布，連同擁有50%權益之合資公司所銷售領克品牌汽車的銷量在內，5月銷量約10.88萬部，較去年同期增長約20%，並較4月增長約3%。

【10：04】國美零售 （00493） 升11.5%，破頂高見1.47元。國美零售股價今早來已累升1倍。

【09：59】京東 （新上市編號：09618） 今招股，港交所 （00388） 升0.6%，破頂高見296.2元。

【09：51】本地銀行股向上，滙豐 （00005） 升0.7%；恒生 （00011） 再升1.9%，高見138.7元；東亞 （00023） 升1.2%；中銀香港 （02388） 升0.8%。

【09：48】原油價格升逾5%，加上油組及盟友延長減產協議1個月，3桶油造好，中石油 （00857） 升2.5%；中海油 （00883） 升2.8%；中石化 （00386） 升1.1%。另外，F三星原油期升3.2%；FGX原油 （03097） 升2.7%。

【09：43】地攤經濟股五菱汽車 （00305） 回吐2成，0.405元。中央媒體接連發聲，為擺攤熱降溫，其中央視更與李克強唱反調、直指地攤經濟不是「包治百病」的「靈丹妙藥」，強調重振經濟還需靠復工復產，復商復市。

【09：40】本港地產股向上，恒地 （00012） 升1%；新地 （00016） 升2.2%；新世界 （00017） 升0.7%；信置 （00083） 升0.5%；長實 （01113） 升0.7%。

【09：37】ESR （01821） 逆市跌3.2%。ESR公布，於本月6日獲若干股東包括WP OCIM One LLC在內通知，其已訂配售協議，向多名獨立承配人配售共1.16億股，每股作價16.8%元，涉共約19.49億元，而每股作價較上周五（5日）收市價17.56元折讓約4.33%。

【09：36】騰訊 （00700） 拖累下，港股早段升幅收窄至約170點，報24944點，未能企穩25000點水平。

【09：35】第一視頻 （00082） 升1倍，破頂高見0.405元，成交2179萬元。

【09：33】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，高見214.6元；騰訊 （00700） 跌0.7%，美團點評 （09988） 高開倒跌1%，低見157.2元。

【09：32】越南製造加工 （00422） 復牌後飈1.5倍，破頂高見0.43元。越南製造加工公布，獲三陽工業提出以每股註銷價0.45元的私有化建議，作價較停牌收市價0.171元溢價約1.63倍。

【09：30】騰訊 （00700） 高開0.2%後開市早段偏軟，跌近0.1%，低見431元。

【09：20】恒生指數高開247點，開報25018點，重上25000點水平。滙豐 （00005） 升1.5%，開報41.1元；騰訊 （00700） 靠穩升0.2%，開報435元。

【封殺華為】滙豐：如英禁用華為5G設備 集團在華或遭報復

【09：16】人行今日開展1200億元人民幣7天期逆回購操作。

【09：16】人民幣中間價報7.0882，上調83點子。

【09：13】即月期指開報24940點，升243點或1%。

【08：32】亞股上升，日經225指數升242點或1.1%，報23106點；南韓KOSPI指數升1%，報2203點。

【08：24】恒指黑期升約320點，報25169點，美股期貨上升，道指期貨升129點，報27201點。

【08：00】油組及盟友（OPEC+）同意延長減產協議1個月至7月底，與會代表指，所有國家都同意一項新協議，即下個月減產每日960萬桶。油價於亞洲時段上揚，紐約期油升1.9%，報40.29美元；布蘭特期油升2.3%，報43.25美元。

油組及盟友同意延長減產1個月　油價上揚

【07：45】電商平台京東 （新上市編號：09618） 今日起招股，香港公開發售定價上限為236元。京東每手50股，意味認購入場費約11,919元，周四（6月11日）截止認購，6月18日掛牌。

【新股IPO】9618京東周一招股　入場費11,919元（第二版）

【07：30】道指上周五高見27338點，升幅達1056點 ，收報27110點，升829點或3.2%；標指收報3191點，升81點或2.6%；納指收報9814點，升198點或2.06%，創收市新高。道指和標指齊創自5月18日以來最大單日升幅，均創兩個月以來最佳單周表現。

港股ADR收報25081點升311點或1.2%。恒指夜期收報24970點，升273點，高水200點，成交33,948張。

道指上周五升829點港股ADR升311點　油價升逾5%紐約期金跌2.6%

【疫情焦點】全球累計逾712萬確診　美國累計確診突破200萬

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 華人置業（00127） 凱普松國際（00469） 中國太保（02601） 中國財險（02328） 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 吉利汽車（00175） 國美零售（00493） 中銀香港（02388）

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