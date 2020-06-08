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恒指黑期升約320點道指期貨升129點　京東今招股（不斷更新）

金融經濟 08:34 2020/06/08

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恒指黑期升約320點道指期貨升129點　京東今招股（不斷更新）

美股上周五急升，美國5月份就業報告表現勝市場預期，道指升829點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開311點，恒指料開報25081點，意味大市重上25000點水平，至新冠肺炎後的高位。

【新股IPO】9618京東周一招股　入場費11,919元（第二版）

【新股IPO】9999網易確定發售價每股123元 較美股現價折讓6.7%

【08：32】亞股上升，日經225指數升242點或1.1%，報23106點；南韓KOSPI指數升1%，報2203點。

【08：24】恒指黑期升約320點，報25169點，美股期貨上升，道指期貨升129點，報27201點。

【08：00】油組及盟友（OPEC+）同意延長減產協議1個月至7月底，與會代表指，所有國家都同意一項新協議，即下個月減產每日960萬桶。油價於亞洲時段上揚，紐約期油升1.9%，報40.29美元；布蘭特期油升2.3%，報43.25美元。

油組及盟友同意延長減產1個月　油價上揚

【07：45】電商平台京東 （新上市編號：09618） 今日起招股，香港公開發售定價上限為236元。京東每手50股，意味認購入場費約11,919元，周四（6月11日）截止認購，6月18日掛牌。

【新股IPO】9618京東周一招股　入場費11,919元（第二版）

【07：30】道指上周五高見27338點，升幅達1056點 ，收報27110點，升829點或3.2%；標指收報3191點，升81點或2.6%；納指收報9814點，升198點或2.06%，創收市新高。道指和標指齊創自5月18日以來最大單日升幅，均創兩個月以來最佳單周表現。

港股ADR收報25081點升311點或1.2%。恒指夜期收報24970點，升273點，高水200點，成交33,948張。

道指上周五升829點港股ADR升311點　油價升逾5%紐約期金跌2.6%

【疫情焦點】全球累計逾712萬確診　美國累計確診突破200萬

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 布蘭特期油 紐約期油 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 恒生指數 標準普爾500指數

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