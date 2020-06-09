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【恒指夜期】恒指夜期收市升129點　納指近3個月低位累升50%創新高（不斷更新）

金融經濟 04:48 2020/06/09

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恒指黑期升約320點道指期貨升129點　京東今招股（不斷更新）

美股上周五出爐的失業率數據有所改善，市場氣氛進一步好轉，美股道指上周大漲後，暫未見顯著回軟跡象，道指期貨盤前再升。恒指，日間交易時段雖見陰燭，但恒指夜期在外圍走勢推動下，繼續走高，並一度升穿24700點水平，意味後市有望突破介乎23500點至24700點之間的橫行區。

【04：00】道指收市升461點；納指升1.1%，收報9924.75點，創新高，不足3個月，由6631.42點低位，累升50%。

【03：00】恒指夜期收市升129點，收報24874點，高水97點。

【00：45】滙豐倫敦折算收報41.5港元，較港高0.5元。

【00：30】歐股收市偏軟，英德法跌0.2%至0.4%。

【23：16】港匯強勢，金管局承接美元沽盤，再向市場注入1.84億美元（約14.3億港元），恒指夜期亦略倒升，報24770點，彈25點，低水7點。

【22：50】恒指夜期未能跟上外圍，倒跌4點，報24741點，低水36點。京東、網易美股則分別跌1%及4.1%。

【21：31】道指開市升約190點，恒指夜期則報24832點，彈87點，高水55點。

【中概股回歸】新東方、好未來傳回港第二上市 回應：暫無計劃（第二版）

【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元　港股收市後再向市場注資42.6億港元

【派錢1萬】現金發放計劃6月21日起接受申請 最快7月8日收到錢（不斷更新）

【20：30】道指期貨盤前升幅擴大至超過250點，恒指夜期則彈83點，報24828點，高水51點。

【18：20】恒指夜期報24788點，彈43點，高水11點。

【17：24】恒指夜期報24817點，彈72點，高水40點。

【美股期貨】美股3大指數期貨個別發展　京東今招股美股盤前升2%

美盛推實質收益基金　持有中電及粵海投資

美股上周五急升，美國5月份就業報告表現勝市場預期，道指升829點。港股高開低走，恒生指數高開247點，開報25018點，重上25000點水平，惟未能企穩，大市其後升幅逐步收窄，恒指午後初段一度轉跌，最終U盤微升6點，恒生指數收報24776點。

David Webb前列腺癌擴散入骨　宣布減產

【17：16】恒指夜期開報24750點，最新報24813點，升68點，高水36點。

【17：02】恒指點期升幅擴大至140點，報24890點；道指期貨升133點，報27205點。

【16：46】恒指黑期升約70點，報24820點，道指期貨升93點，報27165點。

【16：10】恒生指數升6點，收報24776點。國指收報10008點，跌57點。主板成交1293億元。銀行股續造好，滙豐 （00005） 撐市升1.2%，企41元；恒生 （00011） 、渣打 （02888） 再升逾3%。

【滙豐股價】滙豐反彈至41水平　逾千沽盤先行獲利

【15：39】恒生 （00011） 升幅擴大至逾3%，高見139.8元；渣打 （02888） 亦升逾3%。另外，滙豐 （00005） 升0.7%；中銀 （02388） 升0.4%；東亞 （00023） 倒跌1.4%。

【15：30】港股尾段跌約20點，於24750點水平。

富瑞︰低息及中概股回流利好 恒指今年上望3萬點

【15：15】ATMX 4股齊齊向下，阿里巴巴 （09988） 轉跌0.3%；騰訊 （00700） 跌1.4%；美團點評 （03690） 跌4%；小米 （01810） 跌0.3%。

【15：06】大市偏軟，恒指最新跌約7點，續於24770點上落。

【15：05】內地股市個別發展，上證升0.2%；深證升0.3%；創業板指跌0.6%。

【14：44】宏安地產 （01243） 未止跌勢，股價續跌2成，破底低見0.168元。

吉利宣布「科技吉利4.0時代」戰略升級　力推CMA架構

【14：13】滙豐 （00005） 升0.9%，再試41元。

【14：10】港股好淡爭持，大市於24770點水平上落。

【13：51】大市倒跌近百點後回升，最新升約10點，報24779點。

【繼續增持】李嘉誠再增持長實　涉7079萬元

【13：41】港股一度跌近100點，最新約跌70點，報24700點。

【13：39】恒生 （00011） 股價逆市造好，恒生升逾2%，高見138.7元。

【13：33】美團點評 （03690） 跌逾半成，一度跌穿150元水平低見149.4元。

【13：26】五礦地產 （00230） 股價升近3%。五礦地產公布正與母公司中國五礦集團進行後期商討，可能收購母公司於一家合營項目公司之股本權益，以及於一家全資附屬項目公司。

五礦地產可能獲母企注入國內商住項目　股價升近4%

【13：13】港交所 （00388） 午後亦轉跌0.3%，低見293.4元。

【13：10】港股午後倒跌約15點，騰訊 （00700） 跌1.6%，低見427.4元；滙豐 （00005） 轉跌0.1%，低見40.45元；中移動 （00941） 跌1.1%，低見54元。

【13：08】網上醫療股向下，阿里健康 （00241） 跌4.4%；平安好醫生 （01833） 跌3.5%。

【13：05】美團點評 （03690） 午後跌幅擴大至逾4%，低見152元。

【13：00】恒生指數午後初段升約30點，於24800點水平。

【12：34】恒指黑期跌約25點，報24822點，道指期貨升66點，報27138點。

12：00】恒指半日升42點，中午收報24812點，未企穩25000點；國指中午收報10044點，跌21點。主板成交746億元。港交所 （00388） 曾破頂逼300元關口，，高見298.8元，中午收報294.6元，升0.1%。滙豐 （00005） 升0.3%，中午收報40.6元；友邦 （01299） 升1.1%，中午收報72.4元；騰訊 （00700） 逆市跌1.1%，中午收報429.6元；中移動 （00941） 跌0.6%，中午收報54.35元。

【新股IPO】9618京東周一招股　入場費11,919元（第二版）

【新股IPO】9999網易確定發售價每股123元 較美股現價折讓6.7%

【11：51】美團點評 （03690） 跌幅擴大至近4%，低見152.5元。

【11：43】微盟集團 （02013） 股價跌近半成。微盟集團遭新加坡政府投資公司（GIC）在上周一及上周二減持共2694萬股，兩日平均作價8.1999元及8.1936元。

【11：38】京東 （新上市編號：09618） 今起開始招股，市場消息指，京東國際配售已獲數倍超額認購。

【新股IPO】9618京東國際配售傳超購數倍　孖展認購兩小時足額

【11：35】港股中午收市前升幅收窄至不足100點，恒生指數升約90點，報24861點。騰訊 （00700） 逆市跌1%；中移動 （00941） 跌0.3%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升近0.3%；深證升近0.5%；創業板指跌0.4%。

【11：09】美團 （03690） 股價回吐勢頭未完，股價今早逆市跌3%，低見153.4元。

【11：08】大市升幅收窄至約100點，至24880點。

【11：03】君實生物 （01877） 升12.6%，破頂高見59.8元。君實生物公布，重組全人源抗SARS-CoV-2單克隆抗體注射液（項目代號：JS016）已於近日獲得國家藥品監督管理局批准開展I期臨床研究，並已完成首例受試者給藥。

【新冠肺炎】君實生物曾飈逾3成　旗下抗體注射液獲准開展I期臨床研究

【10：29】港交所 （00388） 高見298.8元，距離300元大關僅1.2元。

【10：28】華置 （00127） 股價上周五急飈6成後，股價今早回吐逾7%，低見5.31元。

【10：26】凱普松國際 （00469） 復牌後67%，高見0.57元。凱普松公布，獲多名董事持有的Value Mangagement提出以每股0.6元現金把集團私有化建議，每股註銷價較停牌收市價0.335元溢價約79.1%。

【10：19】道指期貨轉跌，道指期貨跌1點，報27071點。

【10：15】國壽 （02628） 股價造好，升3%，高見16.26元。銀保監表示，保險業將加大對新型基礎設施、新型城鎮化和涉及國計民生的重大項目的資金支持，加大金融扶持力度，銀保監將引導險資為實體經濟提供長期穩定的資金支持。

另外，平保 （02318） 升1.2%；財險 （02328） 升1.7%；太保 （02601） 升2.6%。

平保擬每股16.58元認購招商蛇口股份　未透露認購數量金額

【10：12】港交所 （00388） 升幅擴大至1.1%，破頂高見297.4元，距離300元大關相差2.6元或不足1%。

【10：07】吉利汽車 （00175） 升2.7%，高見12.2元。吉利公布，連同擁有50%權益之合資公司所銷售領克品牌汽車的銷量在內，5月銷量約10.88萬部，較去年同期增長約20%，並較4月增長約3%。

【10：04】國美零售 （00493） 升11.5%，破頂高見1.47元。國美零售股價今早來已累升1倍。

【09：59】京東 （新上市編號：09618） 今招股，港交所 （00388） 升0.6%，破頂高見296.2元。

【09：51】本地銀行股向上，滙豐 （00005） 升0.7%；恒生 （00011） 再升1.9%，高見138.7元；東亞 （00023） 升1.2%；中銀香港 （02388） 升0.8%。

【09：48】原油價格升逾5%，加上油組及盟友延長減產協議1個月，3桶油造好，中石油 （00857） 升2.5%；中海油 （00883） 升2.8%；中石化 （00386） 升1.1%。另外，F三星原油期升3.2%；FGX原油 （03097） 升2.7%。

【09：43】地攤經濟股五菱汽車 （00305） 回吐2成，0.405元。中央媒體接連發聲，為擺攤熱降溫，其中央視更與李克強唱反調、直指地攤經濟不是「包治百病」的「靈丹妙藥」，強調重振經濟還需靠復工復產，復商復市。

【09：40】本港地產股向上，恒地 （00012） 升1%；新地 （00016） 升2.2%；新世界 （00017） 升0.7%；信置 （00083） 升0.5%；長實 （01113） 升0.7%。

【09：37】ESR （01821） 逆市跌3.2%。ESR公布，於本月6日獲若干股東包括WP OCIM One LLC在內通知，其已訂配售協議，向多名獨立承配人配售共1.16億股，每股作價16.8%元，涉共約19.49億元，而每股作價較上周五（5日）收市價17.56元折讓約4.33%。

【09：36】騰訊 （00700） 拖累下，港股早段升幅收窄至約170點，報24944點，未能企穩25000點水平。

【09：35】第一視頻 （00082） 升1倍，破頂高見0.405元，成交2179萬元。

【09：33】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，高見214.6元；騰訊 （00700） 跌0.7%，美團點評 （09988） 高開倒跌1%，低見157.2元。

【09：32】越南製造加工 （00422） 復牌後飈1.5倍，破頂高見0.43元。越南製造加工公布，獲三陽工業提出以每股註銷價0.45元的私有化建議，作價較停牌收市價0.171元溢價約1.63倍。

【09：30】騰訊 （00700） 高開0.2%後開市早段偏軟，跌近0.1%，低見431元。

【09：20】恒生指數高開247點，開報25018點，重上25000點水平。滙豐 （00005） 升1.5%，開報41.1元；騰訊 （00700） 靠穩升0.2%，開報435元。

【封殺華為】滙豐：如英禁用華為5G設備 集團在華或遭報復

【09：16】人行今日開展1200億元人民幣7天期逆回購操作。

【09：16】人民幣中間價報7.0882，上調83點子。

【09：13】即月期指開報24940點，升243點或1%。

【08：32】亞股上升，日經225指數升242點或1.1%，報23106點；南韓KOSPI指數升1%，報2203點。

【08：24】恒指黑期升約320點，報25169點，美股期貨上升，道指期貨升129點，報27201點。

【08：00】油組及盟友（OPEC+）同意延長減產協議1個月至7月底，與會代表指，所有國家都同意一項新協議，即下個月減產每日960萬桶。油價於亞洲時段上揚，紐約期油升1.9%，報40.29美元；布蘭特期油升2.3%，報43.25美元。

油組及盟友同意延長減產1個月　油價上揚

【07：45】電商平台京東 （新上市編號：09618） 今日起招股，香港公開發售定價上限為236元。京東每手50股，意味認購入場費約11,919元，周四（6月11日）截止認購，6月18日掛牌。

【新股IPO】9618京東周一招股　入場費11,919元（第二版）

【07：30】道指上周五高見27338點，升幅達1056點 ，收報27110點，升829點或3.2%；標指收報3191點，升81點或2.6%；納指收報9814點，升198點或2.06%，創收市新高。道指和標指齊創自5月18日以來最大單日升幅，均創兩個月以來最佳單周表現。

港股ADR收報25081點升311點或1.2%。恒指夜期收報24970點，升273點，高水200點，成交33,948張。

道指上周五升829點港股ADR升311點　油價升逾5%紐約期金跌2.6%

【疫情焦點】全球累計逾712萬確診　美國累計確診突破200萬

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 五礦地產（00230） 微盟集團（02013） 華人置業（00127） 凱普松國際（00469） 中國太保（02601） 中國財險（02328） 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 吉利汽車（00175）

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