▲ 道指上周五升829點港股ADR升311點 油價升逾5%紐約期金跌2.6%

道指上周五升829點

美股上周五急升，美國5月份就業報告表現勝市場預期，道指高見27338點，升幅達1056點 ，收報27110點，升829點或3.2%；標指收報3191點，升81點或2.6%；納指收報9814點，升198點或2.06%，創收市新高。道指和標指齊創自5月18日以來最大單日升幅，均創兩個月以來最佳單周表現。

港股ADR升311點

港股ADR收報25081點升311點或1.2%。恒指夜期收報24970點，升273點，高水200點，成交33,948張。

油價升逾5%

原油價格升逾5%。美國上月失業率意外下跌，市場憧憬能源需求回升，加上油組及其盟友提前開會，油價造好，紐約期油收報39.55美元，升2.14美元或5.7%；布蘭特期油收報42.3美元，升2.31美元或5.8%。

美滙指數升逾2%

美國就業數據意外改善，美元靠穩升逾0.2%，美滙指數最新報96.79。歐元兌美元報1.1309；美元兌日圓報109.64。

美國10年期債息報0.9厘。

紐約期金跌2.6%

市場避險需求進一步降低，紐約期金收報1683美元，跌44.4美元或2.6%。現貨金於1683美元水平。

責任編輯︰梁浩碩