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蘋果首次參與「天貓618」　勢谷起購買力

理財智慧 18:12 2020/06/08

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新冠肺炎肆虐全球，零售業迎來前所未有的慘況，以蘋果公司為例，已關閉全球多家門店，令整個銷售情況處於停滯狀態，而為尋求出路轉上網上銷售是最好的一條出路。其實，蘋果的天貓旗艦店已經營多年，今次是首次參加「天貓618」。而今次在活動中推售的產品，包括最新iPhone11系列及XR產品，均破天荒減價。

相關文章 阿里巴巴「天貓618」促銷　報復式消費首10小時成交升50%

阿里巴巴（09988）集團副總裁、「天貓618」總指揮劉博表示認為，蘋果在今次的活動中主動性更強，因在世界各地不少門店銷售目前仍在停滯狀態，故料今次活動用戶規模龐大，消費將有爆發性增長。蘋果亦相信透過綫上的官方直營旗艦店，將起到更關鍵的作用，會是一個巨大的增長突破點。

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撰文 : 張以正

網購平台 阿里巴巴－SW（09988） 蘋果（Apple，美：AAPL）

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