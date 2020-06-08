阿里巴巴「天貓618」促銷　報復式消費首10小時成交升50%

阿里巴巴（09988）善於舉行不同的大型活動來吸引大眾眼光，以消費來說，每年11月的「雙11」都是阿里巴巴的重頭戲，但其實6月份的「天貓618」也不能忽視，今年的「天貓618」甚至乎是今年上半年疫情後的重點促銷活動。阿里巴巴集團副總裁、「天貓618」總指揮劉博表示，6月1日開始的「天貓618」活動，開售首10小時，整體成交額較去年增加50%。

劉博介紹指，「天貓618」是阿里巴巴疫情過後首個大型促銷，綫上消費活動對於滿足消費者需求，以及帶動廠商在供應鏈的恢復，都是非常關鍵。「今年我們投入的力度甚至大於去年『雙11』，可說是幫助品牌和商家『回血式』的活動。」

有見自6月1日開賣以來反應熱烈，劉博笑言這次「天貓618」反映出一種報復性消費。「6月1日當天，最少32個品牌錄得逾1億元（人民幣，下同）成交額，包括華為、小米、Estée Lauder（雅詩蘭黛）及Shiseido（資生堂）等中外品牌。此外，蘋果公司首次推出全球官方旗艦店8折。

此前受疫情影響，服裝品類的消費需求下降，劉博指在6月1日開售三分鐘，服裝品類的銷售額已經達10億元，屬於爆發性的增長。他又指，在開售前單獨針對服飾的品牌作大量的準備和溝通，希望可以協助相關商家更快去庫存及推出新品，而直至6月18日前，亦會再以服飾為主場推出促銷活動。

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