【酒醉金迷】紅酒界盛事！2019年份期酒品鑑之旅

每周日有追看本專欄的讀者們，對期酒投資或許不陌生 。(可重溫文章【紅酒投資】「紅酒期貨」賺得又飲得？)每年三月底，法國波爾多都會上演「期酒周」的熱鬧戲碼，各大著名酒評人和葡萄酒媒體都會飛到這個小城市，品鑑需在木桶內陳釀兩年的酒液，發表的評論也足以影響到該個年份的期酒定價。

今年因受到新冠肺炎的影響，期酒周也一再延期，但終於在剛過去的這個星期舉行了！在「限聚令」下，期酒周的安排也與往年不同，例如酒莊只可以舉行小型的品酒會，或把樣辦郵寄給業界人士。筆者與公司的品酒專家在整整一周內馬不停蹄的品嚐期酒，星期一在辦公室嚐了接近70款期酒樣辦！

圖片說明: 星期一筆者在辦公室品嚐了接近70款期酒樣辦

星期二至四筆者則忙於到各個列級莊出席小型酒會，走訪了Château Cheval Blanc、Château Léoville Barton、Château Calon Ségur、Château Pichon Baron，Château Cos d’Estournel等十多個酒莊。

筆者印象最深刻的是右岸聖埃美隆產區一級A等莊：白馬酒莊(Château Cheval Blanc)的品酒會，葡萄酒名牌果然不會令人失望，副牌果香濃郁、口感柔滑，正牌則帶更多由單寧賦予的結構感。如果說白馬的副牌是一位可愛美人，正牌則是一位肌肉型男！

另一讓筆者記憶猶新的是左岸超二級莊：愛詩圖酒莊(Château Cos d’Estournel)，除了因酒莊的建築風格充滿印度風情(這個酒莊的故事絕對值得筆者另文再敍)，期酒也讓我們一行人讚不絕口，酒香彷彿讓人置身於一個花果茂盛的熱帶園林裡，喝到嘴裡也是圓潤飽滿。

圖片說明: 愛詩圖酒莊的期酒品鑑會

目前已有幾家列級酒莊如Château Palmer 和Château Pontet-Canet 率先發佈了期酒價格，受到疫情影響，2019年份的期酒價格較對上一年大幅下調二至三成，為投資者帶來福音，筆者也預備好銀彈隨時入貨！

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吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

在香港曾任財經記者及財經公關多年，鑽研各種理財產品及基金投資，因熱愛紅酒及法國，毅然離開香港轉戰法國，先後居住於巴黎、斯特拉斯堡，里昂及波爾多，非常熟悉法國文化，法語達DALF C1級專業水平後，在法國里昂以中英法三語攻讀國際傳播碩士學位，同時亦考獲葡萄酒專業認可，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於「紅酒之都」波爾多工作，為波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine在亞洲推廣列級名莊葡萄酒文化。