【港區國安法】渣打陳銘僑：憂港滙貶值客由沽轉買 觀望國安法細節出台

▲ 渣打亞太區金融市場主管兼董事總經理陳銘僑表示，雖然政治隱憂難免構成心理影響，但在整體企業客層面未見因而觸發走資。

「港區國安法」激化中美矛盾，美國更威脅會施加直接或間接制裁。渣打亞太區金融市場主管兼董事總經理陳銘僑表示，雖然政治隱憂難免構成心理影響，但在整體企業客層面，未見因而觸發走資，而且中概股回流帶動資金流入，「早前憂港滙貶值的客戶沽咗都轉買返」，市場現階段更多是觀望「港區國安法」細節出台。

陳銘僑續指，早前的確有很多客戶作出查詢，「問到底情況會有幾嚴峻」，甚至有金融機構客戶因憂慮港滙大幅貶值而沽售港元，「但最終特朗普說話較預期溫和，企業客亦覺得沒甚麼好擔心」即重新買入港元。

中美交惡，中概股回流在港上市需求大，他亦留意到最近一、兩星期市場對港元的買盤力度增加，港滙亦一直貼近7.75水平。他續稱，若單從經濟層面而言，中概股回流帶動資金流入，港滙未來一段時間都會挨近7.75強方兌換保證水平。

市憂美制裁 陳銘僑：單從國安法無可能停港美元結算

美國擬採取制裁消息一出，動搖不少港人對聯滙以至香港金融體系的信心，更有指美國極端情況下或停止香港獲取或結算美元。

陳銘僑指，除非美國對中方實施制裁再延伸至香港，「否則單從國安法，美國無可能行到停止香港美元結算這一步」。

至於香港會否實施外滙管制？陳銘僑斷言「機會係零」，首先並無大量資金外流，香港亦繼續是中國連接外資的重要窗口。他強調，目前仍未有內地城市可媲美香港的國際金融中心角色，特別在於香港擁法制、稅制、資金進出及監管優勢。

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