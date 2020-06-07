【網易IPO】美國ADS股價急升　網易定價123元散戶贏面高

上周五（5日）IPO已截飛的網易（新上市編號：09999）公布， 最終發售價為每股 123 港元，在確定上述發售價時，綜合考慮美國存託股（ADS）於 年 6 月 4 日（定價前最後交易日）的收市價等因素。是次共計新發行 1.71,48億新股，集資淨額約210.9億港元，股份將於周四（11日）在港交所掛牌。

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網易美股ADS周五股價急升，收報425.37美元（約3,309港元），大升5%。由於每1股網易ADS相等於25股港股，即股價已升至132.4港元，較招股定價123元有溢價7.6%，網易港股升值潛力大增。

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不過，股民要抽中網易也不容易，因消息指 公開發售部分初步錄得逾300倍超購，認購人數超過37萬人，凍資逾1900億元。由於認購倍數逾20倍，網易將啟動回撥機制，令公開發售認購部分增至12%或2060萬股。

而即使網易香港發行股數增至2060萬股，以每手100股計算，最多可供分配20.6萬手網易。按37萬人認購計算，已不可能做到一人一手。

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