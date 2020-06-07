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【強積金】積金局放寬房託投資上限 兼新增五國家

金融經濟 23:15 2020/06/07

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日後強積金受託人可以將更多資產投資於房託

積金局早前考慮修訂強積金投資指引，放寬房地產信託投資基金（REITs）的投資限制。積金局今日於網誌表示，決定擴大強積金可投資於REITs的比例及市場數目，並加入加拿大、法國、日本、新加坡及荷蘭上市的REITs作准許的投資項目。

積金局指，截至今年3月底，投資於REITs的強積金資產約30億元，佔強積金總資產0.35%。由於環球REITs市場有相當規模，而REITs亦能提供穩定收入及可發揮分散投資的作用，經仔細研究後，決定擴大強積金可投資於REITs的比例及市場數目。

積金局續稱，以往在香港、英國、美國、及澳洲上市的REITs，投資總額不得超過基金資產的10%。現時此限制已取消，擴大了強積金可投資於這四個市場REITs的比例；又新加入加拿大、法國、日本、新加坡及荷蘭上市的REITs作准許的投資項目，總額不得超過基金資產的10%。

根據富時EPRA Nareit環球房託基金指數在2020年3月31日的資料便覽，上述九個市場的REITs總市值規模達9274億美元，佔該指數約95.5%。

另外，局方在今年四月初已向強積金受託人發出開發退休投資產品的指引。業界對指引的反應十分正面，局方亦已收到產品方案的申請並正進行審批，預計今年底前將有新產品推出市場。

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強積金計劃管理局 投資產品 退休 基金 REITS 地產 新加坡 荷蘭 法國 加拿大

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