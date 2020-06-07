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【港區國安法】新加坡金管局澄清：存款增長非主要來自香港

金融經濟 22:16 2020/06/07

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新加坡金管局澄清，指非居民存款增長有多個原因

早前有報道指，香港社會運動升級、疫情以及中美角力等因素令香港資金大幅流向新加坡，使當地4月份外幣存款較去年同期增加近四倍，達到破紀錄的270億坡元。不過，新加坡金管局今日發聲明，指上述報道說法有誤，並指外滙存款增長有多個原因，而且來源廣泛。

新加坡金管局指，今年年初以來新加坡的外幣存款已經大幅增長，但數量遠低於部份媒體報道所述。當局解釋，截至4月底新加坡銀行體系內整體非銀行外滙存款有7810億新加坡元，按年增20%。對於有報道指新加坡外滙存款增加四倍，或因報道只集中於本地銀行單元（DBU），而忽略了亞洲貨幣單元（ACU）。

當局續指，如只觀察DBU內的外滙存款並無意義，因其只佔DBU與ACU合計的不足5%。立法部門於今年1月已通過廢除DBU與ACU這分類，並將於隨後政策宣布的日子生效。

新加坡金管局解釋，新加坡強勁的外匯存款增長來自不同地區，並沒有任何單一地區佔大多數。在經濟低迷時間，有些導致存款增長的因素較為人熟知，包括央行增加金融系統流動性、銀行和企業財資部加強流動性，以及家庭增加預防性儲蓄。新加坡金管局又指，其他金融中心的存款也顯著增長。

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