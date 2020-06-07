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【定期存款】港元半年定存息最高兩厘 港銀「水浸」料停加息搶存

金融經濟 23:54 2020/06/07

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6月開局首周， 5港銀鬥減港元定存，令兩厘息的業界僅得9間，包括虛擬銀行、天星銀行。

金管局3度接錢逾97億元，令銀行的總結餘驟增至逾千億元，專家預計，半年結前港滙仍偏強；適逢本港銀行體系水浸，料港元定期存款的搶存戰急煞停。業界又建議，當前的內外變數仍甚多，建議有閒資族先開立半年期或以下的較短存，好處是博注碼可較靈活運用，如定存到期後，按埋美國總統大選的結果已確定，屆時美國或毋須再猛打「中國牌」，中美關係有望改善,投資者可轉投風險資產。而綜觀市面逾廿間銀行，半年期存息目前最高有兩厘（見表）。

天星銀行提供港元定存6個月享兩厘，入場費僅須1,000元，但這間虛擬銀行暫仍在試業階段。若只計傳統銀行，大眾銀行旗下的大眾財務，以1.7厘冠绝全城，若再按其門檻為50萬元，追息族按理可收取4,250元利息。

而市面的存息亦呈「倒掛」，即短期息率高於長息，再舉大眾財務為例，「財仔」的一年存息僅1.25厘；至於比併大中小行所有一年期存款，富邦以1.6厘居首，惟不及大眾財務半年也有1.7厘。

ING料3個月拆息或失守1厘

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認為，本港水浸，料港銀暫毋須盲目鬥加息，畢竟高息吸存乏好出路，眼下經濟有待復甦，失業率高企，業界為嚴防壞帳，遂對私人貸款及稅貸等甚審慎。與此同時，雖則lPO旺場，但礙於競爭，專攻孖展息的股票錢亦被逼低企，也較難令同業賺盡息差。

反映銀行資金成本的3個月拆息已5連跌，上周五（6月5日）僅報1.03厘；一個月拆息更6連挫，乍現0.8厘。

彭藹嬈預計，受中概股回歸等，半年結前港滙仍偏強。而3個月拆息或失守1厘，將低見0.95厘才見底；但與樓按掛鈎的短期拆息，可能再轉升,至大約0.9厘左右。

6月開局首周 5港銀鬥減存息

事實上，6月開局首周，5間大小行鬥減存息，包括星展及華僑永亨兩連減，招商永隆及大新（02356），以至首間虛擬銀行、眾安銀行（ZA Bank）亦追趕減息快車。

東亞銀行（00023）高級外滙市場策略師葉澤恆指，中美關係緊張，個別中資股成為狙擊的對象，令中概股不得不考慮回流。市場憧憬網易（新上市編號：09999），以及京東（新上市編號：09618）返港作第2上市後，陸續再有新力軍，俱令港元資金有需求;港滙轉強，亦凸顯游資熱錢暫泊港，誠然，大市彷彿脫離「港區國安法」的陰霾，港滙觸及強方保證，金管局自上周五以來3度須入市沽出港元，累計接錢97.35億元，本港銀行體系於本周二（9日）結算後，將升至1,045億元；也是自2018年8月以來重越千億大關。

即使市傳網易招股超購近360倍，鎖資逾2,300億元；惟暫不及今年「凍資王」、即上月招股的沛嘉醫療（09996）凍結逾2,700億元，葉澤恆認為，資金氾濫本港水頭足，業界足以應付新股招股浪。

網易以每股123元定價，籌集210.9億元，而公開招股鎖資逾2,300億元，及至本周三（10日）解禁，周四（11日）正式掛牌；此外，有望成為今年「集資王」的京東亦於明天（8日）起招股。

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享不諱言，中美博弈升温，本港淪為風眼；可是,熱錢續湧港頗為有點不尋常。

王良享歸咎於兩大底蘊，包括：（1）套息交易。以全球超低息環境，歐美又無限量寬（QE）印鈔；况且,本港社會事件距今一年,仍未平抑，港元在風險溢價下，變相令年結後拆息仍相對高企。參攷一個月拆息季結後仍有0.8厘，可是美息已減至幾近歸零,導致港美息差持續擴闊，套息不斷。（2）港股追落後疊加中概股熱潮，亦令熱錢泊港。

但王良享補充，游資湧港會否刺激如2017年大牛市暫難料，皆因經歷2015年8月11日人民幣突急貶，A股插水，外資其後暫把閒資泊港，連同其它誘因，所以數年前曾間接令本港勁吸資；然而,現市況,仍要靜觀內外眾多不確定因素。雖則連日來本港財金官員先後出口術,大派定心丸，市民暫毋須擔心聯繫滙率制度是否穩固,又或走資壓力等。

不過，美資會否大舉撤港、香港會否被禁用SWIFT（環球銀行金融電信協會）結算系統，而引致金融或信心危機，此疑慮唯恐於本月底「港區國安法」的細則或出台，可能再惹坊間關注，故料同業在存息的策略多抱觀望，吸存戰先煞停，紛紛以不變應萬變為上策。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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