【美國示威】圖表稱黑人遭施暴後股市升 霍士新聞捱轟

美國有黑人遭白人警員跪頸致死，全國各地有大規模示威，種族主義及警暴也成為敏感話題。但美國霍士新聞台（Fox News）早前的新聞節目卻犯禁，使用一張圖表稱美國發生黑人遭遇暴力的社會事件後，美國股市都會升，隨即引起輿論批評。

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霍士新聞上周六（6日）在節目「Special Report with Bret Baier」中播出一張圖表，以棒形圖指美國過往發生黑人遭遇暴力事件後，美國標準普爾500指數在事件發生一周後都錄得升幅。

根據圖表顯示，霍士新聞分析的事件包括：

1968年：著名黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr）遇刺

1992年：黑人男子金（Rodney King）遭白人警察用警棍毆打，警察獲無罪釋放

2014年：黑人青年布朗（Michael Brown）未攜帶武器下遭警方擊斃

2020年：黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死

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有人將涉事節目的圖表截圖及上傳至社交媒體Twitter，網民隨即批評霍士新聞的報道手法。

有網民質問，霍士新聞是想反映殺害黑人有利可圖這個信息嗎？

更有人將霍士新聞和特朗普相提並論，批評他們是雙胞胎，都沒有心臟和靈魂。

美國總統特朗普上周五（5日）曾表示，美國失業率有所下降。他指遭警暴後死亡的弗洛伊德，或正在從天上看着所有人，更指當日對弗洛伊德和所有人來說都是美好的一天。特朗普的上述言論同樣捱轟，被批評是消費死者。

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霍士新聞其後為圖表致歉，發聲明表示：

我們不應在缺乏完整脈絡下，使用這張圖來説明市場對過往社會騷亂時期的反應。我們為處理圖像時的敏感度不足而致歉，並認真對待問題。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國霍士新聞台在節目使用圖表稱美國發生黑人遭警暴等事件後，美國股市都會升，隨即引起輿論批評。