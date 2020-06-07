▲ 【新冠肺炎】疫情爆發逾5個月 世衛首建議民眾戴口罩

新冠肺炎爆發5個多月後，世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）最新指引建議民眾戴口罩。世衛總幹事譚德塞首次建議，如果無法保持適當社交距離，應在公共交通工具和商店等地，佩戴布口罩，尤其是60歲或以上的長期病患者。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上周五（5日）在記者會上表示，已重新檢視指引，建議民眾戴口罩，但補充「口罩本身不會保護你免受新冠肺炎感染」，強調洗手、保持社交距離和其他防疫措施的重要性。

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在世衛已更新的指引中，不僅醫護人員需在醫院入戴口罩，亦建議凡進入醫療設施的民眾，都需佩戴口罩。即使醫護人員在非新冠肺炎病房（如心臟科）工作，也需戴上較高規格的醫用口罩。

世衛傳染病流行病學者范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指，新指引是基於聯合國衛生部門最新的研究結果而調整。

世衛早前只建議，醫護人員、新冠肺炎患者佩戴醫用口罩，避免全球醫療物資短缺。其他衛生組織，如美國疾病控制及預防中心（CDC），早前亦改口，建議民眾在某些情況戴口罩，或以布料遮蓋面部，減慢病毒傳播。

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英國當局日前規定，6月15日起，乘客乘坐公共交通時須戴口罩，若違反規定可被拒絕上車甚至罰款，幼童、殘障人士、呼吸困難人士可獲豁免。民眾也可用圍巾、頸巾之類的衣物代替。

世衛傳染病控制專家巴勒（April Baller）同樣建議，民眾可用布口罩或衣物代替口罩，這些物資均可自製。她又指出，世衛更新指引其中一個原因是，愈來愈多證據顯示，病毒在患者出現病徵前，已經可以傳播開去。

世衛同日發放2段短片，介紹佩戴布口罩和醫用口罩的步驟，片中由巴勒親身示範。

世衛此前相信，無徵狀患者不是造成新冠肺炎全球大流行的主要原因。巴勒重申，口罩可避免患者將病毒傳給別人。

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▲ 世衛亦發放2段短片，分別介紹佩戴布口罩和醫用口罩的步驟，由巴勒親身示範。

記者：鄧燕君