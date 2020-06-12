【新股IPO】港電子煙法案停審議　電子煙製造商思摩爾擬集資最少62億（第二版）

▲ 據報，電子霧化設備製造商思摩爾計劃集資最多31.2億元。

中煙國際 （06055） 於去年上市，市傳再有同類行業準備上市。內地媒體引述消息人士報道，從事電子霧化設備製造商思摩爾計劃下周一開始評估香港上市需求。有外電報道指，其計劃於月內上市聆訊，並計劃集資最少8億美元（約62億港元）。獨家保薦為中信里昂。

去年2月，政府曾建議禁售電子煙、加熱煙及草本煙等另類煙草產品。不過，法案委員會於上周（6月2日）投票決定，中止審議該另類吸煙產品法案，政府則對禁電子煙法案停審議表示失望。中煙在翌日大升13.3%，3天累升14.1%。

集團業務板塊主要分為：向全球領先煙草公司及獨立電子霧化公司研究、設計及製造封閉式電子霧化設備及電子霧化組件；及向零售客戶進行自有品牌開放式電子霧化設備或APV的研究、設計、製造及銷售。

截至2019年6月底，公司向企業客戶銷售電子霧化設備及組件為佔公司總收入逾8成，即26.4億元（人民幣，下同）。

截至去年6月底，半年溢利按年增4.1倍至9.2億元，收入按年增1.78倍至32.7億元，主要因公司於美國、香港及內地的業務收入大幅增長所致。

（第二版：更新IPO進展及集資額）

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責任編輯：謝卓榮