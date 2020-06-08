【航空告急】卡塔爾航空現金流曾受壓　4大對策成功解困

▲ 疫情期間，卡塔爾航空有4招自救，成功改善現金流受壓的情況。（法新社圖片）

突如其來的新冠肺炎，使各行各業措手不及。航空業作為資本密集行業之一，航班停飛、收入大減，影響甚大。疫情期間，卡塔爾航空又有何自救對策呢？

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１／ 延後出糧

卡塔爾航空公司大中華區總經理陳昌耀透露，公司在4月份推出延遲工資計畫，部分薪金將會延後3個月發放。總部員工是強制參與，而其他分部則是自願性參加。據他了解，大部分員工均有參與，當中亦包括香港及中國區域的員工。

２／貨運業務幫補

除此之外，疫情亦導致運送醫療物資的需求大幅飆升，帶動卡塔爾航空的貨運業務。在過去數個月，公司已運送超過17.5萬噸醫療物資。有貨運業務稍為幫補，陳認為卡塔爾航空的情況相較其他公司受的衝擊已相對較輕。

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３／裁減人手

另一方面，在疫情爆發前，卡塔爾航空亦有重整架構的計畫。在疫情期間，乘著原定的改革計劃，陳昌耀承認公司全球裁減最多兩成的員工，遍布不同部門。不過，他強調裁員一事早在去年計畫，並非完全是疫情所致。

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４／確保客機衛生

仍在營運的客機當中，為了確保員工及乘客安全，航機內的貴賓室等共用設施亦關閉，減少乘客聚集；機組人員亦需穿著全套保護衣。因應部分航點的隔離政策，卡塔爾航空部分航線亦會派出兩組機組人員，分別負責去程及回程的航班。

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記者：葉泳珊