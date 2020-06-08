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【配股潮】旭輝折讓約1%配股籌逾11億元　股價反升逾6%

金融經濟 16:16 2020/06/08

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近日多間上市公司宣布配股。

港股近日急彈，市場現配股潮。內房股旭輝 （00884） 宣布，以每股6.28元配售1.85億股新股，佔擴大後公司已發行股本約2.28%，集資淨額約為11.5億元，配售價較上周五（5日）收市價6.36元折讓約1.26%。旭輝股價不跌反升，全日收報6.74元，升約6%

旭輝表示，籌集所得的資金用於項目開發以及用作營運資金及一般企業用途。集團表示，配售事項將提供籌集額外資金的良機，以加強財務狀況以及擴闊本集團的股東基礎及資金基礎，亦可提升股份的流通性。

富瑞指，旭輝配股規模細，而且折讓幅度輕微，預計攤薄作用有限，相信其配股主要是為了優化股東結構，而非真正的資本需求，同時又可降低公司的負債率。

近日內房股回升，早前萬科 （02202） 宣布配售3.156億股新H股，擬集資約78.9億元。而物管股則趁股價處高位時亦乘勢撲水，例如永升 （01995） 及綠城服務 （02869）

另外，ESR （01821） 宣布，獲公司若干股東包括大股東WP OCIM One LLC通知，已與多家配售代理簽訂配售協議，向多名獨立承配人以每股16.8元，即較上周五收市價折讓約4.3%，配售合共1.16億股份。交易完成後，WP OCIM One LLC將持有公司經發行僱員持股計劃股份擴大後的已發行股本約16.12%，繼續成為公司的主要股東。ESR今日股價向下，全日收報16.8元，跌4.3%，險守配股價。

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編輯：袁諾曦

香港股票 ESR（01821） 旭輝控股集團（00884） 外資 集資 配股 配售 旭輝

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