【美國示威】波特蘭市警方停用催淚彈驅散示威者

美國有黑人遭白人警員壓頸致死,事件引發各地大規模示威,抗議警暴及種族主義。美國部分城市限制警方對示威者動用過度武力,其中俄勒岡州波特蘭市(Portland)更宣布,警方暫停使用催淚彈來驅散示威者。

美國有綫新聞網絡(CNN)報道,波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)上周六(6日)宣布,已指示該市警方停止對示威者使用催淚彈,除非示威者構成嚴重和直接的生命安全威脅,而且沒有其他可行的解決辦法。

我聲援非暴力示威者,他們發出強烈的信息,我們早應就有意義的改革和修復式司法而團結。

(I stand in solidarity with our non-violent demonstrators, who are sending a strong message that we are long overdue for meaningful reform and restorative justice.)

俄勒岡州美國公民自由聯盟上周曾去信惠勒、該市警察總長,呼籲政府禁止部署在人群中使用催淚彈及閃光彈,指這些化學武器會引起人們咳嗽和呼吸困難,已屬過度武力及道德上令人反感。

除了波特蘭市以外,美國部分城市早前亦宣布禁用催淚彈。

華盛頓州西雅圖市警察總長貝斯特(Carmen Best)上周五(5日)宣布,暫停該市警員用催淚彈控制人流最少30日,直至監管部門作全面審查並對警方控制人流的做法提出修改建議。

科羅拉多州丹佛市(Denver)地區法院同日更頒布臨時禁制令,限制警方用催淚彈、閃光彈等化學武器來驅散示威者。

