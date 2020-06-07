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【美國示威】波特蘭市警方停用催淚彈驅散示威者

環球社會熱點 18:34 2020/06/07

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美國有黑人遭白人警員壓頸致死，事件引發各地大規模示威，抗議警暴及種族主義。美國部分城市限制警方對示威者動用過度武力，其中俄勒岡州波特蘭市（Portland）更宣布，警方暫停使用催淚彈來驅散示威者。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）上周六（6日）宣布，已指示該市警方停止對示威者使用催淚彈，除非示威者構成嚴重和直接的生命安全威脅，而且沒有其他可行的解決辦法。

惠勒於社交媒體Twitter表示：

我聲援非暴力示威者，他們發出強烈的信息，我們早應就有意義的改革和修復式司法而團結。

（I stand in solidarity with our non-violent demonstrators, who are sending a strong message that we are long overdue for meaningful reform and restorative justice.）

俄勒岡州美國公民自由聯盟上周曾去信惠勒、該市警察總長，呼籲政府禁止部署在人群中使用催淚彈及閃光彈，指這些化學武器會引起人們咳嗽和呼吸困難，已屬過度武力及道德上令人反感。

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除了波特蘭市以外，美國部分城市早前亦宣布禁用催淚彈。

華盛頓州西雅圖市警察總長貝斯特（Carmen Best）上周五（5日）宣布，暫停該市警員用催淚彈控制人流最少30日，直至監管部門作全面審查並對警方控制人流的做法提出修改建議。

科羅拉多州丹佛市（Denver）地區法院同日更頒布臨時禁制令，限制警方用催淚彈、閃光彈等化學武器來驅散示威者。

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責任編輯：鄭錦玲

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美國示威持續，部分城市限制警方對示威者動用過度武力，俄勒岡州波特蘭市宣布，警方停用催淚彈驅散示威者。

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