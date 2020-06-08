【航空告急】卡塔爾航空部署票價優惠　疫情後因應市況推出

▲ 至於航空業何時可全面恢復正常，陳昌耀坦言：「一切都需視乎各地政府的政策。」（法新社圖片）

新冠肺炎疫情全球爆發，各國先後採取封鎖政策，航空業陷入停頓，卡塔爾航空亦不能倖免。為加強市場推廣，疫情過後，顧客有望享受卡塔爾航空新一輪的票價優惠。

卡塔爾航空公司大中華區總經理陳昌耀接受訪問時提到，新冠肺炎疫情對該公司造成一定壓力。他透露，疫情前卡塔爾航空每周逾有超過3000航班，來往全球160個航點。疫情爆發後，不少航線被逼停飛。

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▲ 卡塔爾航空公司大中華區總經理陳昌耀指出，新冠肺炎疫情對該公司造成一定壓力。（受訪者提供圖片）

難料何時全面恢復客運



隨著疫情逐步回穩，卡塔爾航空亦正在恢復往來航點。截至5月底，該公司已重新營運約50多個航點，主要是針對多哈往來國際航空樞紐，包括香港、倫敦等；6月冀可增至80個航點。至於何時可全面恢復正常，陳昌耀坦言：「太多因素不在掌握之中，一切都需視乎各地政府的政策。」

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航空業可否V型反彈 仍是未知之數

疫情衝擊全球經濟，市場亦觀望疫情過後，能否迎來一次「V型反彈」。陳昌耀認為，就航空業而言，現時難料情況。「中國現時的票價仍是十分低廉；但若出入境政策放寬後，需求可能瞬間飆升。」

陳又透露，卡塔爾航空亦已準備好不同的應變策略，當中包括顧客最關注的票價優惠。他強調，一切也取決於市場情況，當乘客數量不足，自然有壓力減價。他續指：「公司已有推廣計畫，因應疫情過後的市況而推出，當中包括向旅行社、客戶提供票價優惠。」

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記者：葉泳珊