中西預言：6月投資勿抱賭一把心態

今年6月5日迎來「芒種」節氣！「芒種」取諧音也稱「忙種」。芒種是「二十四節氣」中的第九個節氣，此節氣對於大自然來說，是土地開始耕種的重要節氣。

「芒種」代表大麥、小麥等有芒的作物已經成熟，農村進入夏收繁忙季節。收割、播種、移栽、苗期管理等，天氣方面：「芒種」時節，天氣開始炎熱，是消耗體力較多的季節，加上雨水增多，暑熱潮濕，身體難免會不舒服。雨水增多方面已應驗，看連日暴雨就知道。

然而今年「芒種」日子會好收成嗎？看看庚子年《地母經》如何說？《地母經》也稱《黃帝地母經》，它也是一種預言詩。《地母經》是以六十甲子循環排列，每一年配一詩，主要預言該年農作物生產情況，也旁及該年的時運。

《地母經》中兩句預言：「高田猶及半，晚稻無可割。」肺炎疫情令全中國正常的經濟生產活動都停擺。整個播種的春季都籠罩在瘟疫災情中，春季的播種和常態春耕，受到深重的阻礙，秋收不好是必然的結局。再加上秋天蝗蟲災害，進入秋冬，歉收即失收，應已是無可避免之災。若再有水災，災情會更嚴重。

《地母經》還說：「春夏水淹流，秋冬多饑渴」；「秦淮足流蕩，吳楚多劫奪」。災情有上半年、下半年之分的態勢，《地母經》預言：下半年比上半年要更嚴重。今天人人都成了拒絕往來戶，無論在工作上、在住家區域上流蕩。加上，「見蠶不見絲，徒勞用心切」，亦即復工頻催復產難，民生危機慘重。

西方圼相中，6月會有幾樁重大新聞事件，讓人關注，也會影響民心。重點是美國疫情仍未受控，失業人數愈來愈多。加上中、美兩國關係日趨緊張，美國在香港問題上多踩一腳，令人無法釋懷。

6月19日水星開始逆行，6月23日海王星開始逆行。6月由於金星還在逆行中，凡是已經有緊張關係的，或是一直醞釀要改變關係的，不論是人際之間，還是跟某個單位之間，5月沒分開、分離的，6月會分開分離。

同時，每個人都會碰到久沒見的人，也都會有新的計畫，或新的專案，或新的局面在醞釀準備中。景氣看似即將迎接美好的未來，但這只是表面的假像，真正的谷底尚未到來。市場上的種種波動瞬息萬變，在推展新的方案計劃時，建議仍以保守穩定的態度為之，切勿貪心而有賭一把的心態，以免口袋不夠深而遭到重大的損失。

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