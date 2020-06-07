【港區國安法】陳茂波：美國所謂制裁 實際影響非常有限

▲ 財政司司長陳茂波最新在網誌表示，針對港區國安法，美國提及的所謂制裁措施，實際影響非常有限。

財政司司長陳茂波今日在網誌表示，美國針對人大決定設立港區國安法而提及的所謂制裁措施，實際影響非常有限。近期有人提出香港被限制使用美元或美元結算系統的極端情況，他認為，香港是全球第三大美元外匯交易中心，為不少亞太區甚至國際企業提供投資、財富管理、貿易和結算服務，與全球經濟和金融體系緊密相連。任何衝擊香港金融制度的手段，也會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大的震盪，甚至削弱國際市場對使用美元及持有美國金融資產的信心。

陳茂波談及香港國際金融中心地位指，港股正迎來另一個「從量變帶動質變」的提升過程。中美角力及全球保護主義抬頭，增加了環球企業所面對的地緣政治風險，境外上市的中資企業面對許多政治上新的不確定性，中概股回歸的趨勢方興未艾。同時，內地需要國際融資的創科及其他企業，又或以內地市場為主的境外公司，也可能更優先考慮利用本港的集資平台。

陳茂波又指，有人認為港區國安立法或會導致人才外流或許是過慮了。全球其他國際金融中心都有其保護國家安全的法例，香港現在的做法無異於其他市場，要吸引人才，最重要的是發展機會和發揮空間，和一個自由、安全、穩定的社會環境，讓他們可以安居樂業。

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編輯：陳健婷