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Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享）

環球社會熱點 18:24 2020/06/07

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近年Facebook及Twitter為首的社交平台，已成環球傳媒發布新聞的最重要戰線，甚至是吸引新讀者的最重要中介平台。如何成為一個善用社交平台的「小編」，可謂新一代記者或編輯的必要技能。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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