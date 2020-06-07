Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 環球社會熱點 18:24 2020/06/07 分享： 近年Facebook及Twitter為首的社交平台，已成環球傳媒發布新聞的最重要戰線，甚至是吸引新讀者的最重要中介平台。如何成為一個善用社交平台的「小編」，可謂新一代記者或編輯的必要技能。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 2020/06/01 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 2020/06/02 【Apple Pay】電子貨幣用量增 要多謝新冠肺炎！ 最新專欄文章 更多 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？ 2020/06/06 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？ 【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？ 2020/06/06 【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？ 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動 2020/06/06 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動 【英超復賽】哪怕閉門沒球迷 只憂電視不直播 2020/06/06 【英超復賽】哪怕閉門沒球迷 只憂電視不直播 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年 2020/06/06 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年 社交平台 網上欺凌 網絡熱話 網絡文化 多媒體平台 媒體 Facebook 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入