Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知

近年Facebook及Twitter為首的社交平台，已成環球傳媒發布新聞的最重要戰線，甚至是吸引新讀者的最重要中介平台。如何成為一個善用社交平台的「小編」，可謂新一代記者或編輯的必要技能。

網民fb留言涉誹謗，受害人興訟追究

法庭指傳媒設專頁，助長留言須負責

社交平台獨善其身，卻是最大得益者

可惜，社交平台同是一把非常鋒利的雙刃劍。任何稍具爭議的帖文，尤其是中美角力這類不能不報道的敏感議題，很容易會惹來正反陣營瘋狂留言，他們甚至會於傳媒的社交平台專頁內，展開筆戰（稱為舌戰可能更加適合）互相攻伐。

雖然網民的留言中，絕不缺乏具有獨特見解的精闢意見，但更多卻是流於指責謾罵的污言穢語，甚至有可能涉及誹謗造假。

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究竟傳媒機構在社交平台發布帖文，而網民回應報道的留言涉及誹謗言詞，責任誰屬呢？據澳洲法庭的最新裁決，這須由發布帖文的新聞機構來負責。

澳洲新南威爾士上訴法院近日駁回當地多間傳媒的上訴，指傳媒機構創立社交平台專頁，助長及鼓勵公眾留言，須為公眾在社交平台的留言負上責任。

訴訟源於澳洲原住民福勒（Dylan Voller）一案，澳媒幾年前報道，他19歲被扣留時曾遭職員虐待，相關新聞帖文隨即成為當地網民熱議的話題。怎知不少留言的討論焦點，卻集中在他原本不為人知的背景，指他曾涉風化及嚴重暴力罪行。

這種「指責受害人」（blame the victim）的無理起底行為，無疑令原本是受害人的福勒受到二次傷害，傷害程度更是過之而無不及，結果受到網絡欺凌的福勒發起訴訟，向涉事Facebook專頁的傳媒機構索償。

福勒捨難取易，不告大海撈針的千萬網民、又不告富可敵國的Facebook、卻只告如實負責報道新聞的傳媒，本已存在一定爭議。惟新南威爾士法院的最終裁決，引起的爭議以至影響無疑更大。

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新聞集團（News Corp）等多間被告機構表明會考慮上訴，並發表聯合聲明回應判決，指出讀者的留言，不在他們控制範圍之內，裁決意味傳媒不用擔心因公眾的留言惹上問題，可在Facebook不受限制報新聞的日子一去不返。

聲明更指，判決反映澳洲的誹謗法，完全與電子出版的現實情況脫節，未有考慮平台控制權實則在Facebook，傳媒不但沒有發布前優先審查網民留言的權限，甚至不能關掉平台的留言功能。

作為傳媒工作者，當然明白製造爭端，是不少傳媒增加社交平台互動率的一貫做法，但這與Facebook、Twitter等平台的自身設定有莫大關係。

惟現代人吸收新聞資訊的途徑，已由電視、電台、報章等傳統媒體，轉向Facebook、Twitter等社交平台，傳統媒體只能跟隨遊戲規則，愈來愈依賴社交平台提高曝光，甚至有人以染上毒癮來形容這個惡性循環。

只能說這次裁決對業界的衝擊，恐怕遠高於大家想像。

正如上述媒體的聲明所說，判決將為所有公開的Facebook專頁帶來非常情況（extraordinary situation），無論傳媒、政客、商業機構、以至法院，同樣會因為第3方留言招來問題。

偏偏社交平台卻能獨善其身，發表言論的網民也能置身事外，反而得益並不多的傳媒，最終要負責買單。

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