美媒：小布殊等共和黨人不撐特朗普連任 或改投拜登

美國有黑人遭白人警察跪頸致死，全國各地連續多日大規模示威，加上遭新冠肺炎疫情嚴重打擊，恐打亂美國總統特朗普力爭於今年11月大選中連任的計劃。美媒《紐約時報》更指，前總統小布殊等共和黨重量級人物，不滿特朗普處理疫情及示威的表現，表態不支持特朗普連任，更可能投票給拜登。

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美國《紐約時報》引述消息人士稱，共和黨内多名重量級人物，都對總統特朗普（Donald Trump）的表現感到不滿。美國前總統小布殊（George W. Bush）及猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）表明不支持特朗普連任。

小布殊弟弟、前佛羅里達州長傑布·布殊（Jeb Bush）未確定會投給何人。已故亞利桑那州參議員麥凱恩（John McCain）生前與特朗普不和，據指其遺孀辛迪（Cindy McCain）幾乎肯定（almost certain）會支持拜登，只因其子要競選公職，而未知如何表態。

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事實上，特朗普近日多次聲稱以武力鎮壓示威者，不少共和黨人質疑其是否適合連任。屬共和黨的阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）上周更指，不確定自己會否支持特朗普連任。

美媒分析指，上述共和黨人拒絕支持特朗普僅屬少數，料不會大規模動搖支持特朗普的選票。但如這批共和黨人集體反對或不表態，或足以影響部分質疑特朗普的共和黨人選擇倒戈。

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小布殊發言人回應指，小布殊會遠離（stay out of）選舉，只就政策問題發言。但小布殊曾為少數共和黨參議員籌集競選資金，是次回應或暗示小布殊未必會公開表態支持特朗普。

羅姆尼拒絕表態會支持何人，但美國前國防部長馬蒂斯（James Mattis）撰文炮轟特朗普濫用軍隊和分化美國社會，羅姆尼就讚賞其聲明驚人而強大（stunning and powerful）。

至於麥凱恩遺孀辛迪的顧問被問及辛迪會否支持拜登時，則含糊地表示：「你也知她心中所想，究竟她會否明確表態，仍是一條開放式問題。」

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責任編輯：何穎兒

▲ 美媒指美國前總統小布殊等共和黨重量級人物，不滿特朗普處理疫情及示威的表現，表態不支持其連任，更可能投票給拜登。