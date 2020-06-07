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【強積金】MPF面世廿年 受託人三甲排名大執位

金融經濟 17:43 2020/06/07

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宏利管理的MPF總額逾2,200億元，駿隆集團指，如以單一受託人計已榮登榜首。

今年是強積金（MPF）面世邁向廿周年，而經營者的排名出現轉變，以管理的資產總值來衡量，3大受託人的排行榜罕現大執位，據駿隆集團執行董事王玉麟統計，截至今年4月底，若以單一供應商來看，宏利以24.3%的市佔率居榜首，亦較去年底的23.8%，上升0.5個百分點。至於10大服務提供者中，另一逆市躍升是永明金融，從去年底的9%，上揚0.2個百分點，至9.2%。

而積金局主席黃友嘉今天（6月7日）於網誌指，MPF總資產值曾於今年3月底受市場波動影響而有所下跌，但到4月底已回升至9,187億元。以此推斷，宏利管理的資產料為2,232億元。

自千禧年MPF推出以來，過往冠亞季軍一直是滙豐、宏利及友邦，排行榜鮮有大變，但近期已默默起革命驟變。不過，另有業界採用不同的計算，把滙豐及恒生 （00011） 合計，兩者的市佔率分別為19.4%及6.3%，市場份額合共為25.7%，而續問鼎「一哥」。

宏利及永明金融的排名大躍進，專家拆解，主要是受惠於併購及自然增長，業界指宏利擁有最煞食的產品，如獨市供應的健康護理基金，以及有惠理所操盤的宏利中華威力基金等。那邊廂，永明金融的王牌產品，是永明港股基金，晨星香港以10年回報作比併，上述MPF的年率化回報6.67%，在香港股票的同類產品中10連贏領先。

至於日前傳擬售資產的東亞 （00023） ，有分析指，旗下金蛋包括保險及信託業務，其MPF生意亦在10大之列（見表），穩佔2.9%或管理總額約266億元。

此外，駿隆行政總裁蕭美鳳補充，以4月的MPF總額計，打工仔的人均資產約有210,463元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 強積金

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