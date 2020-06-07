【美股一周】聚焦聯儲局議息 分析憂擾亂經濟復甦

美國重啟經濟，5月就業情況好過預期，示威活動暫時末見有影響。美股本周聚焦聯儲局議息結果，料維持利率不變。雖然市場預計，聯儲局推出被視為量化寬鬆的額外買債計劃，但相信聯儲局會暗示，美國經濟最壞的時候已過。

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市場曾憂慮疫情拖垮全球經濟，資金流入美債避險，但美國上周的就業報告有驚喜，刺激美國長債債息急升至3月以來高位；道指上周五（5日）亦一度急升逾千點、納指曾破頂。一周累計，3大指數全升，當中以道指升勢最強，升逾6.8%；標指升4.9%；納指則漲3.4%。

然而，勞工統計局其後承認，由於統計出錯，低估了4月及5月失業率。4月經修正的失業率由14.7%升至接近20%，5月的由13.3%上調至16.3%，仍然好過預期的19%。

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Eaton Vance Management全球收益團隊聯合主管斯坦（Eric Stein）認為，美國經濟目前處於過渡階段，即使實體經濟非常弱，但市場氣氛很好、非常強勁。

斯坦預期，聯儲局對經濟前景亦抱樂觀態度，觀望其措辭，期望進一步支持債息上升。惟他坦言，唯一的憂慮就是聯儲局過於進取，擾亂經濟穩定復甦的步伐。

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Columbia Threadneedle資深利率分析師侯賽尼（Ed Al-Hussainy）關注聯儲局新推出的「大街貸款計劃」（Main Street Lending Fund），將支援受疫情打擊的中小企，而非再推出新的刺激經濟措施。

侯賽尼料，聯儲局此舉表明，預留更多空間予華府推出財政措施，但這恐怕令市場感到十分不安。他預計，即使現時的數據均向好，但經濟到第四季才會有清晰的發展方向。

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新冠肺炎疫情方面，美國紐約市進入復工階段，但示威恐加速第二波疫情爆發風隊。另外，歐洲多國繼續解封，荷蘭及比利時政府允許食肆和酒吧重開；德國放寬小型聚會限制；西班牙甲級聯賽周五（12日）復賽；希臘開放本地旅遊。

不過，南美州疫情未見樂觀。最嚴重的巴西上周五（5 日）新增3.83萬人染病，新增死亡人數稍稍回落；阿根廷爆發派對群組，一對夫婦違反禁令舉行派對，至少30人染疫，包括派對女主人和她日前誕下的嬰兒，425人須隔離檢疫。

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記者：鄧燕君