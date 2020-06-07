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【中小企教室】航班恢復就立刻派員工出差？　專家：先評估風險

商業 17:11 2020/06/07

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不少企業基於業務需要，希望當情況許可時便重新派員工赴海外公幹，但要留意有關風險。（圖片來源：法新社）

疫情幾乎叫停全球所有商務旅遊活動，影響不少涉及跨國業務或交易的企業。國際SOS香港及澳門總監李錫東分享，國際SOS的不少客戶均反映，出差對業務可謂必要，當情況許可時便重新派員工赴海外公幹，北亞地區醫務總監范安民更比喻：「就好像百貨公司舉行促銷，大量顧客湧在門口等待開店。」但兩人提醒企業界，要詳細考慮疫情對員工出差的潛在風險，相關安排絕對會今非昔比。

為員工提供必要醫療資訊

范安民說：「最起碼，身體抱恙就不應乘飛機出差，但這個看似基本的常識，在疫情前不見得很多人理會。」他解釋，企業先要讓員工做好心理準備，為他們提供必要的資訊，包括目的地的醫療狀況、需要求助時的當地聯絡方法等。安排上，企業亦不能再突然讓員工要翌日就上飛機，這顯得企業沒有履行謹慎責任（Duty of Care）。如若員工在出發前出現疾病症狀，亦要清楚得悉公司有何應對安排，減少不確定性與不安。他續指，「海外出差旅程要面對高壓，已對身心構成負荷，特別精神狀態較脆弱的員工，有必要重新考慮出遊的必要性。」

國際SOS香港及澳門總監李錫東與北亞地區醫務總監范安民表示，疫情就揭示過往企業未有準備「企業持續營運計畫」，當有緊急事件事難免會陷入混亂。（湯炳強攝）

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而員工方面，就算已決定出發，亦有很多小細節要注意，例如盡可能網上完成登機手續，減少在機場排隊的時間；到達目的地後，盡量避免不必要的活動，減少到訪人多擠逼的地方如市集，亦要留意公共交通工具的健康風險。

范安民建議，未來商務旅客出發前要留意目的地的醫療系統的運作是否維持正常、有否危險疫症等，「慢性病患者更要特別注意，當醫療系統出現問題，他們的風險亦同時提高。」他解釋，醫療系統運作情況瞬息萬變，例如7個月前，外人會對意大利的醫療系統會有信心，但現在評估已完全不同。李錫東亦提醒，醫療風險之外，各地的仇外主義亦同時升溫，需留意有關情況。

記者: 周俊霖

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