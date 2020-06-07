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【物聯網】管理企業IoT裝置　H3C推新EPS終端管理系統

科技 16:00 2020/06/07

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H3C宣佈推出基於智能管理中心所開發的全自動管理系統，統一管理企業內部複雜的網絡裝置。(圖片來源: H3C)

踏入5G與物聯網的時代，企業配置愈來愈多的物聯網裝置以改善營運與服務，但如果欠缺妥善系統防護方案，這些裝置或會暴露資訊外洩的危機。新華三（H3C）日前推出全新EPS終端管理系統，透過基於智能管理中心全自動管理系統，統一管理企業內部複雜的網絡裝置，可以大幅減省日常系統營運的成本。

H3C港澳區產品總監鄧威傑分享，物聯網技術成熟下，資訊安全風險亦增加，企業有需要提高網絡的安全性，同時提升營運效率及加強使用者體驗，讓企業於物聯網營商環境脫穎而出。他續指，全新EPS (Endpoint Profiling System)終端管理系統，方案融合EPS及EPS-VIMS影像分析及IMC GIS離線地圖等效能，全面覆蓋終端裝置、網絡及數據三大層面，讓企業可全面統一管理系統及裝置連接及資產管理，從而增加網絡營運的透明度。他舉例，IT營運人員透過視像化資訊，可以快速地定位有問題的裝置進行跟進，減輕營運負擔。

他以其中一個測試客戶南方電網為例，其園區配置大量不同類型的設備，而且很多地方都沒有IT同事駐守。透過EPS系統協助，可以有效率地掃瞄登入網絡的裝置，檢查這些裝置的身份有否問題，有助減輕人手壓力。他續指，亦較小規模的測試客戶，例如澳門有酒店亦有試用有關系統。

記者: 周俊霖

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