【美國示威】華盛頓市長加入示威 公然與特朗普唱反調

美國有黑人遭白人警員跪頸致死,事件觸發各地大規模示威。屬民主黨籍的黑人華盛頓女市長鮑澤早前將白宮外的一段街道改名為「Black Lives Matter Plaza」(黑人性命攸關廣場),上周六(6日)也加入示威隊伍。面對鮑澤公然對著幹的行為,美國總統特朗普一直深感不滿,早前更怒斥鮑爾管治無能。

首都華盛頓特區上周六出現大規模遊行,料有數以十萬計民眾上街抗議警暴及種族主義,華盛頓警方則表示約有6,000人參與。

華盛頓市長鮑澤(Muriel Bowser)也有參與示威,作為美國七名黑人女市長之一,鮑澤也育有1名年幼的女兒。《華盛頓郵報》引述鮑澤向示威者發表的講話,鮑澤指希望女兒可在「不怕去超市、不怕出門工作」的國家中成長。

除了親身參與示威外,鮑澤上周五(5日)宣布,將白宮外面第十六街的一段街道命名為「Black Lives Matter Plaza」(黑人性命攸關廣場),更要求市政府人員在道路上,以黃色油漆塗上「Black Lives Matter」的字體。

鮑澤在記者會上表示重新命名這段街道,是因為黑人的聲音也渴望被聽見:

我們有機會在華盛頓市一條非常重要的街道上,大聲清晰地傳達這信息。

(We had the opportunity to send that message loud and clear on a very important street in our city.)

特朗普一直與鮑澤不和,上周六更於社交媒體Twitter砲轟鮑澤:

華盛頓特區的無能市長鮑澤,她的預算完全失控,並不斷向我們求助,現在正與助她脫離尷尬局面的國民警衛隊作對。

