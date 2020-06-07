【美國示威】華盛頓示威或成史上最大規模 特朗普：比預期少

美國抗議種族歧視及警暴的全國示威踏入第12日，首都華盛頓數以十萬計民眾上街示威，或成當地史上最大規模的抗議活動。總統特朗普表示，參與的民眾比預期少得多，又稱讚國民警衛隊、特勤局和華盛頓警方做得很好。

示威者在濕熱天氣照樣上街，周六（6日）在林肯紀念堂、國會大廈和國家大草坪等地標外聚集，遊行至白宮附近。示威者沿途高叫口號，氣氛大致和平。紐約、芝加哥和三藩市亦有大批民眾示威。

參與華盛頓示威的居民Jamilah Muahyman稱，覺得自己已成為歷史的一部分、成為試圖為所有人改變世界的一部分。

《華盛頓郵報》報道，今次示威潮遍及全國50州650個城鎮，超越了2017年反歧視女性示威潮，成為美國史上之最。警方相信，今次示威可能是華盛頓歷來最大規模的抗議活動。

大會原定預期有20人參加集會。警方估計，截至周六中午至少有6000名示威者聚集，當中3000人在林肯紀念堂附近聚集，另外3000人在靠近16號街和I街的區域聚集。

示威者行經聯邦調查局（FBI）及司法部大樓外時，以粗口罵司法部長巴爾、高舉寫上「當一名警察殺了人，我們會全部死去」等標語。當局嚴陣以待，派人阻截試圖進入白宮範圍的示威者，數百名攜帶盾牌及穿上防暴裝束的警衛，在白宮附近戒備。

特朗普（Donald Trump）在Twitter發文點名批評美國有線新聞網絡（CNN）和MSNBC，指美國部分傳媒用盡一切方法激起民眾怒火，但幸運的是，他們的觀眾很少。

此外，特朗普早前多次揚言以武力鎮壓示威者，但聯邦政府應對示威的措施有緩和迹象。國防部上周五（5日）要求，在華盛頓的國民警衛隊成員不要使用槍械或彈藥。

全球多國都有民眾聲援美國示威者，英國倫敦、澳洲悉尼及墨爾本等城市、法國、德國和西班牙，亦有民眾參與示威。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：鄧燕君