【置業指南】做個精明租客　4大秘技租平樓

上周五（6月5日）公布的中原城市領先指數（CCL）剛創今年新高，反映二手樓價早已見底回升，惟租金未見明顯反彈。對租客來說，這絕對是好消息，更要把握機會鋤租，以下4招值得留意：

一）吼實新盤重鎮

新界區新盤供應最多，如屯門、大埔、元朗。假如區內有大量新盤入伙，一般來說，租盤數量短期內急增，拖低整區的租金水平，由於租客普遍租新不租舊，部分二手樓業主為求搶客，只好減租吸客。舉例說，大角咀海富苑A座低層10室，實用面積213平方呎，剛以月租8,000元租出，呎租38元，低市價約兩成。區內代理說，上述單位年初曾叫租11,000元，惟當時同區利奧坊．凱岸入伙，租客要新不要舊，故只好減租。

面對目前經濟困境，即使是新盤業主，為求盡快租出單位，都願減租。以大埔白石角為例，年內將有多個新盤入伙，據代理表示，部分單位月租萬元有找。

二）一次過半年至一年租

業主最怕租客欠租，若租客承一次交半年至一年租，對業主來說，風險大減，自然放心，租客更可以此為由，要求業主盡量減租。有代理坦言，旺市時此招未必有效，惟目前經濟差，部分業主或樂見此舉，更不介意輕微減租。

三）不要露出底牌

部分代理為賺更多佣金，會抬高叫價，不會講出業主的意向價。作為租客，自然要有樣學樣，不要講出自己的預算上限，等業主還價，增加自己的防守空間。

四）善用數據

與業主講價前，最好做定功課，留意區內租賃成交，特別是有沒有劈租實例，以及鄰近地區情況。若業主叫價月租15,000元，你隨口講出幾個劈租實例，更指出同樣價錢，在其他地區有更好選擇，業主自然不會企硬。有代理教路，對資深投資者來說，此招作用不大，皆因他們財力雄厚，但對新手業主則非常有效，皆因他們不想單位丟空蝕租。

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