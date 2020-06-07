【MPF情報】積金局主席：強積金長遠經得起市況波動

疫情持續，環球股市大上大落，各位打工仔有沒有審視自己的血汗錢——強積金的最新表現？積金局主席黃友嘉今日（7日）發表最新一篇網誌，指強積金制度設計穩健，即使強積金的總資產值曾於今年3月底受市場波動影響而有所下跌，但到4月底總資產值已回升至9,187億元，證明強積金制度長遠能經得起市況波動的考驗。

他在網誌透露，強積金總資產值於今年3月底一度跌至8,678億元，但到4月底總資產值已回升至9,187億元，回升了5.9%。

黃友嘉又提到，積金局多年來因時制宜推出改革措施，以強化強積金為打工仔退休儲備增值的功能。踏入2020年下半年，積金局將繼續開拓退休產品新領域、擴大資產類別基礎，繼而推動受託人開創更佳的退休投資方案為策略目標。例如積金局去年設立投資解決方案實驗室（Investment Solutions Lab），鼓勵業界靈活地在強積金的框架內研發一些可幫助打工仔在強積金供款（退休前）及提取強積金（退休後）兩個階段的投資新方案；積金局又經過仔細研究，決定擴大強積金可投資於REITs的比例及市場數目。

積金局主席網誌全文：

強化強積金投資方案 為打工仔退休儲備增值 自新型冠狀病毒疫情今年初迅速蔓延後，全球股市極其波動，即使踏入5月份開始看到全球經濟活動和股市有緩和跡象，經濟全面復甦之路恐怕仍舉步維艱。 強積金制度設計的「初心」，是透過制度建立有紀律的個人儲蓄及投資方案，為打工仔退休生活提供基本保障。在市場動盪及經濟下行的艱難時刻，積金局在執法、防範違規、風險管理及教育成員的四大功能擔當重要角色。在法例規管的層面上，積金局的調查投訴、追討欠款及轉介刑事檢控的工作在疫情期間從無間斷。與此同時，我們亦發揮預警作用，適時提醒計劃成員應保持冷靜面對波動市況。以今次疫情為例，因投資市場波動，強積金的總資產值於今年3月底一度跌至$8,678億，但到4月底總資產值已回升至$9,187億。 強積金制度設計穩健，長遠能經得起市況波動的考驗。多年來，積金局亦因時制宜推出改革措施，以強化強積金為打工仔退休儲備增值的功能。踏入2020年下半年，積金局將繼續朝著這策略目標推進，開拓退休產品新領域、擴大資產類別基礎，繼而推動受託人開創更佳的退休投資方案，為打工仔的強積金資產增值。 開拓退休產品新領域 積金局去年設立投資解決方案實驗室（Investment Solutions Lab），藉此鼓勵業界靈活地在強積金的框架內研發一些可幫助打工仔在強積金供款（退休前）及提取強積金（退休後）兩個階段的投資新方案，並與業界組成工作小組，尋求開發退休投資方案。 局方已在今年四月初向強積金受託人發出開發退休投資產品的指引，當中就退休投資方案的研發訂出四項原則供業界參考，包括要透明、簡單以便打工仔易於理解，還要以目標為本，適合打工仔在不同階段的需要，定期檢視表現以符合預期效果，而收費水平亦必須合理。業界對指引的反應十分正面，局方亦已收到產品方案的申請並正進行審批，預計今年底前將有新產品推出市場。 擴大資產類別基礎 積金局一直密切留意市場發展，並保持與業界溝通，在保障強積金成員利益的前提下，把合適的產品納入強積金准許的投資項目，持續優化強積金產品的選擇。 截至2020年3月底，投資於房地產信託投資基金（REITs）的強積金資產約$30億，佔強積金總資產0.35%。由於環球REITs市場有相當規模，而REITs亦能提供穩定收入及可發揮分散投資的作用，經積金局仔細研究後，決定擴大強積金可投資於REITs的比例及市場數目。以往在香港、英國、美國、及澳洲上市的REITs，投資總額不得超過基金資產的10%。現時此限制已取消，擴大了強積金可投資於這四個市場REITs的比例，又新加入加拿大、法國、日本、新加坡及荷蘭上市的REITs作准許的投資項目，總額則不得超過基金資產的10%。根據富時EPRA Nareit環球房託基金指數在2020年3月31日的資料便覽，在這指數內該九個市場的REITs總市值規模達$9,274億美元（佔該指數約95.5%）。以上就強積金投資規定的修訂，可讓基金經理擴大投資該九個市場的REITs，為打工仔爭取更佳回報。 另外，積金局一直致力推動市場增加被動式管理基金，並要求受託人在申請成立新基金時，考慮採用指數基金。現時有超過一半的強積金計劃（即28個強積金計劃中16個）內的基金，提供指數基金予成員選擇。近年越來越受投資者歡迎的交易所買賣基金（ETF）和指數追蹤基金，亦可用作長線的退休規劃之用。目前強積金基金包含的核准緊貼指數集體投資計劃達136個，當中包括120個指數追蹤基金。 不忘初心 聚沙成塔 為計劃成員提供更多投資選擇有助他們按個人的退休需要作部署，但要持之以恆，趁在職期間壯大退休儲備，就必須不忘初心，以「聚沙成塔」的方式，透過強積金制度的設計，讓「平均成本法」及「複息效應」發揮最大作用。 強積金制度作為世界銀行倡議的多支柱退休保障制度的第二支柱，旨在為打工仔提供基本的退休保障。過去近二十年，這制度協助打工仔建立投資紀律，通過一點一滴的供款，集腋成裘，為未來儲蓄。更理想的是打工仔能透過第三支柱，即自願性儲蓄，包括在強制性供款以外作出額外自願供款，產生相輔相成效應，便可進一步提升退休保障。 積金局主席

黃友嘉博士

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