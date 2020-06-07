港區國安法社會運動夾擊　甲廈租金重返2016年水平　

本港疫情雖然有所減退，但政治問題重現，本港商廈租售價持續受壓。據美聯工商舖資料研究部發表的報告，5月份甲廈租售價雙雙連跌第11個月，當中甲廈租金由去年中的高位累挫20.9%，重返2016年中的水平，是各類商廈租售價之中表現最差。

報告指出，5月份指標甲廈售價按月跌0.9%，連跌11個月後，累計挫12.4%，上月核心區跌幅最大為上環，按月挫逾4%，最新平均呎價約25,434元，已經跌穿2017年5月，即美利道地王批出後的水平。至於租金繼續跑輸售價，甲廈租金按月更挫2.5%，拖累租金表現走弱。由去年6月份的高位計算，甲廈租金累積跌幅已達20.9%，單計今年首5個月，跌幅亦達14.8%。上月甲廈租金以金鐘及尖沙咀跌幅最大，兩區甲廈租金按月分別挫4.2%及4.6%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然本港疫情已經減退，但早前啟德商業地招標再遇流標，已經反映發展商對於商廈的後市表現十分審慎，而事實上，寫字樓市場前景仍然不明朗，因為政治市重臨，一方面國安法制定，本港社會運動捲土重來，另一方面中美關係惡化，香港獨立關稅區地位或被撤銷，這將為未來帶來很大的不確定性。



他認為，短期內的商廈成交量會因而受壓，但下半年市場將有多個新盤待推，包括長沙灣一個全新甲廈項目可望快將推售，加上中概股紛紛回歸香港利好股市，預期下半年寫字樓成交量將會顯著回升。

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