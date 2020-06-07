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租金繼續跌　萬元有找租盤頻現

股樓投資 13:41 2020/06/07

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雖然焦點新盤銷情暢旺，二手市場頻錄高價成交，但也有小業主劈價百萬元賣樓，甚至蝕讓。由於市場充斥負面因素，樓市走勢難料，租賃市場同受影響，業主只能減租吸客，以致萬元以下租盤再現。

市場消息指，大角咀海富苑A座低層10室，實用面積213平方呎，剛以月租8,000元租出，呎租38元，低市價約兩成。區內代理說，上述單位年初曾叫租11,000元，惟當時同區利奧坊．凱岸入伙，租客要新不要舊，故只好減租。

屯門區向來不乏筍盤，利嘉閣梁桂華說，屯門凱德花園3座低層G室，實用面積325呎，剛以月租8,000元租出，呎租25元。此外，市場消息指，上水中心1座高層C室，實用面積330平方呎，剛以月租9,500元租出，呎租約29元。

事實上，受疫情所累，住宅租賃需求大減，租金持續下跌，變相拖垮租金回報表現。據差餉物業估價署公布，截至4月底的臨時數字，實用面積431方呎以下的上車盤，即A型單位，租金回報率僅報2.4厘，創1999年有紀錄以來歷史低位。

相關文章：買樓收租好賺錢？　官方數據話你知

值得留意的是，租金回報率是重要指標，部分業餘物業投資者，更會參考有關比率的高低，來決定入市與否。以大角咀必發大廈為例，屋苑中層G室，實用面積343平方呎，早前連租約以342萬元沽出，實用呎價9,971元。代理說，新買家為投資者，見租金回報率約有4.6厘，認為回報高，故購入單位作長綫收租。

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撰文 : 柳家平

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