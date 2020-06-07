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【經濟數據】中國5月出口按年跌3.3%

股樓投資 14:21 2020/06/07

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中國海關總署公布，以美元計價，中國5月出口按年下跌3.3%，優於市場預期下跌6.5%；進口按年下跌16.7%，跌幅大過市場預期跌7.9%。5月貿易順差629.3億美元，增加52.9%。

以人民幣計，5月出口按年增長1.4%，優於市場預期下跌3.2%；進口則按年下跌12.7%，較市場預期的3.8%跌幅為高。5月貿易順差4427.5億元人民幣，增加60.6%。另外，中國首5月出口按年跌4.7%，進口按年跌5.2%，貿易順差8598.1億元，減少1.2%。

美國為中國第三大貿易夥伴，中美首5個月貿易總值為1.29萬億元，下降9.8%。期內中國對美國出口下降11.4%；自美國進口下降4.5%；對美貿易順差6,425.5億元，減少14.5%。

日本為第四大交易夥伴，中日貿易總值為8463.6億元，跌0.3%，佔中國外貿總值的7.3%。其中對日本出口3961億元，增長1.6%。 

根據海關總署數據，今年首5個月內地機電產品出口3.64萬億元，跌4%，佔出口總值的58.7%；其中手機佔2,756.5億元，跌5.6%。期內包括口罩在內的紡織品出口4,066.6億元，增長25.5%；服裝佔2,678.1億元，跌20.3%。

 

撰文 : 張以正

經濟數據表現 進出口總額

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