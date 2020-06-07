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【趣話財經】有自己為醫護打氣嘅方式　馬雲「雲火鍋」請食飯兼做埋侍應

股樓投資 13:33 2020/06/07

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今年抗疫英雄非醫護人員莫屬，各地都有自己為醫護人員打氣的方法。阿里巴巴（09988）創辦人馬雲之前同安徽省援助武漢及湖北的醫護人員有個約定，等佢地平安返黎就請食打邊爐。

剛過去的星期六（6日）下午6時6分，馬雲在合肥與合共66位醫護人員打邊爐，同時透過外賣平台「餓了麼」，邀請全國6000多位援助湖北的醫護人員一齊打邊爐，來一個「雲火鍋」。

為表示對醫護的敬意，馬雲著侍應服裝，親自為每一圍上菜斟酒，同場還有多位明星藝人如韓紅為醫護人員表演，而安徽省省委書記李錦斌亦有出席，除向醫護致敬外，同時指所有援助湖北的醫護人員，遊覽安徽景區都一律免費。

當然，呢一切相比醫護人員的付出並唔算係咩，但筆者對馬雲做法非常欣賞，大家又覺得咁樣為醫護人員打氣好唔好呢？

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 火鍋 表演 外賣 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） 安徽省 武漢 阿里巴巴

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