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【趣話財經】有買貴無買錯　今年股票升得愈多愈要買？

股樓投資 12:31 2020/06/07

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今年股市先後受疫情及中美貿易戰影響，但不少原本估值已貴的股份更加貴，「有買貴無買錯」。係大家熟悉的港股市場，例如騰訊 （00700） 就幾乎撐起成個恒指，內地物管股即使市盈率達到40、50倍，仍然愈升愈有，反而「估值吸引」的傳統股份如匯豐 （00005） 、本地房地產等，近日才稍見異動。

實際上，美股與A股亦同樣如此，科網為主的納指剛在周五（5日）創歷史新高，傳統股份的代表道指距離高位仍有近一成距離。至於A股方面，茅台（滬：600519）創下新高，其他股份亦是愈貴愈升。過去一年升幅超過50%的465隻A股，在去年5月底的市盈率中位數大約是36倍，遠高於A股市盈率的不到15倍，同樣出現愈貴愈升的情況。

所以筆者身邊不少奉行「價值投資」的基金經理朋友，都話今年要跑出真係相當唔容易，反而筆者呢種無咩包袱的投資者就相當Happy。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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