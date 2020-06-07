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【經濟數據】周三公布5月CPI　料或重回「2時代」

股樓投資 17:04 2020/06/07

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國家統計局將於下周三（10日）公佈5月中國居民消費價格指數（CPI）、工業生產者價格指數（PPI）等一連串數據。多家機構預測，由於豬肉價格繼續回落，疊加油價滯後影響，5月CPI將延續回落態勢，同比漲幅在3%以內，正式重回「2時代」；全年CPI同比大概率逐季下行。

華泰證券預測，5月CPI環比下降0.6%，同比增長2.7%。預計今年CPI同比逐季走低，有效需求不足仍是主要矛盾，且食品（豬肉、水果）價格同比向下的牽引力度較大。預計5月PPI環比上升0.2%，同比下降3.1%。

另有分析認為，隨着氣溫回升，鮮菜大量上市，5月菜價繼續回落。在生豬供應改善的同時，餐飲消費繼續承壓，影響了肉類消費需求，導致豬肉價格下降，因此5月CPI同比或下降至2.6%。
 

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經濟數據表現 通縮 通脹 CPI

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