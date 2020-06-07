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【二手成交】太古城又錄同類新高成交 單位12年間升值逾千萬

股樓投資 02:23 2020/06/07

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被喻為「樓市火車頭」的鰂魚涌太古城，早前創下歷史新高價紀錄，早前春櫻閣一個頂層複式連天台單位落實4,030萬元沽出，實用呎價31,558元，雙雙破屋苑成交紀錄。

日前太古城再錄新高成交，美聯物業助理營業董事施衍銘表示，太古城彩天閣一個中層C室單位，實用面積約為792平方呎，屬三房連套房間格，同區客見單位質素不俗，而且看好磚頭保值，故斥資約1,850萬元入市作為換樓自用，折合實用呎價約為23,359元。今年4月同類型一個海天閣中層B室以1,670萬元成交，而一個彩天閣低層C室則以1,550萬元成交，可見單位創同類新高價。

施衍銘稱，原業主於2008年2月以778萬元購入上述物業，換言之，單位於12年內升值1,072萬元，原業主帳面賺幅約138%。

 

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撰文 : 陳詠妍

私人屋苑 成交 太古城

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