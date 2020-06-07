【iM舊文重溫】專訪復星醫藥陳啟宇　捉緊機遇尋併購機會

一場新型冠狀病毒的爆發，除令大眾人心惶惶，亦造就了多隻醫藥股備受追捧。復星醫藥（02196）近期股價升勢不斷，復星國際（00656）聯席CEO、復星醫藥董事長陳啟宇接受訪問時表示，疫情只是維持一段短時間，故對行業影響有限，甚至藉此反造就了一些機遇，「公司手頭資金充裕，若在此期間若遇到一些吸引的項目，亦會趁機進行併購。」

復星醫藥主要業務包括製藥、藥品分銷及零售、醫療服務以及診斷產品與醫療器械。從業績來看，復星醫藥去年交出了不俗的成績表，2019年度錄得純利33.22億元（人民幣，下同），升22.7%；毛利率由58.06%增至59.34%，升1.28個百分點。

美銀證券亦發表報告助攻，指原先預期復星醫藥今年上半年受疫情影響，將僅錄得低單位數增長，惟透過多種新型肺炎相關產品受惠所致，令其股價在過去數週累升約20%。報告又指，復星醫藥今明兩年銷售表現仍將受到疫情影響，但因部份創新藥有機會獲批，故上調2022年後的銷售增速，同時調整其開支、資本開支及營運資本之預測，降低今明兩年每股盈利預測分別11%及7%，大幅上調2022年每股盈利預測1.4倍，目標價自28元上調至33元，維持「買入」評級。與此同時，復星醫藥股價自3月中見底後升勢不斷，更突破了近一年的橫行區間，有望再上一層樓；周五收市報27.2元。

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疫情為醫藥業帶來契機

陳啟宇對公司未來發展充滿信心，認為隨着今後進一步優化整個產業布局，未來的發展空間和機會將會更大，從而推動業績增長的動力，並希望進一步提升佔集團的業務比重。

踏入2020年對於醫藥行業來說，依然是不平凡及艱辛的一年。自今年1月下旬開始爆發的新型冠狀病毒以來，除非是做一些醫療相關或互聯網、遊戲等行業，否則大部分行業都受到疫情的影響，尤其大眾的經濟活動本身就明顯在下降，不過陳啟宇顯然不是太擔心，深信疫情的影響都只是一個暫時性的。

他認為在疫情之下的首要任務，是先要控制好疫情的發展。但當然也不能坐着乾等，故公司也會一直物色不同的併購機會，「公司手頭資金充裕，加上在國內外各個行業的布局有一定的分散度，故在這情況下反而更有優勢，甚至在此期間若遇到一些吸引的項目，可趁機進行整合併購。」

說到疫情對中國醫藥行業帶來的影響或契機，陳啟宇認為對於醫藥產業，大家需要更重視並深入思考，尤其要提升速度，因為在突如其來的狀況下需要快速的診斷，以至疫苗的快速開發能力等，「現在內地的醫藥企業普遍缺乏自主知識產權、創新抗病毒藥物。」

積極推行綫上醫療

與此同時，陳啟宇不諱言短期內受疫情影響難免會有點壓力，但公司更應從機遇的角度去看，因為中國的疫情緩解之後，我們還要站在整個復星集團的角度看，比如說呼吸機，我們自己研發生產產品的供應要加快，以滿足全球市場的需求，口罩、防護物資也要組織好，在中國組織資源，馳援全球。

提到呼吸機，已成為維繫新冠肺炎重症患者一個不可或缺的工具。因應市場需求殷切，復星醫藥旗下瑞典子公司博毅雅，最近亦正全力保障呼吸機生產和供應，僱用更多員工，實行多班制生產，並與全球供應商緊密合作，確保產能滿足不斷增長的市場需求。

機會總比困難多，陳啟宇也直言：「我覺得這是一個非常大的機遇，因可從而推動我們業務綫上化、零售綫上化及時尚產業綫上化。特別是大健康方面，我們醫療的綫上化以前一直有個難處，所以在疫情期間就大力推動，當疫情在內地爆發得最嚴重的時候，我們就把旗下10多間醫院連結了做綫上診療，以前是做不到的，因需求不大，醫院都是各自忙着綫下的診療，但這次因疫情就把綫上診療打通了。我們目前正在籌備一年一度的『515復星家庭日活動』。在全球疫情的背景下，這次515活動以健康化、家庭化、綫上化為核心，將會推出一系列的綫上免費問診和健康講座的活動。同時也會邀請一些知名的專家和醫生進行綫上直播，從而把全部服務推向綫上，亦可令到旗下在各縣的醫療能力有一個大幅度的提升。」他強調，大灣區肯定是今後綫上診療的重點。

復星進行全球化布局

另一方面，陳啟宇亦深明公司有一些短板是今後需要加強的，「我們需要加強各個行業領域的龍頭企業，因為我們旗下有很多優秀的公司，惟卻欠缺一些能在行業排在首一二位的，所以對我們來說現在就要着力去推動一些戰略，令旗下一些企業產品能夠成為市場第一、第二名的領先龍頭。」

當然，這亦會考驗到公司整個系統的運營能力，包括創新研發能力、是不是時時刻刻都有新產品在市場上做好儲備。第二，亦是考驗營銷能力的時候，是不是具備行業領先的營銷力量？是不是有強勁的互聯網營銷能力？綫上綫下整合營銷等。第三，公司的整個供應鏈能不能有一個強勁周轉、競爭力及高毛利率等及優質的現金流模式的一個供應鏈。

陳啟宇進一步談及全球化的發展步伐，「我覺得在中國的企業裏面，復星整個集團的全球化布局是走得比較前，我們早已進軍了美國、歐洲、印度、日本、非洲及南美等。無可否認，中國市場始終是我們最主要聚焦的市場，但像美國會有較強的技術和金融資產能力，歐洲則有非常好的傳統品牌，如Club Med，日本亦有很多產品研發的基礎優勢，所以要在全球組合好這些資源，故要在這基礎下搭建全球化的兩個體系，一個是全球化的研發體系，一個是全球化的市場和銷售體系，在銷售方面，以醫藥為例，我們在非洲已有一個好的銷售團隊，同時在美國亦組建了一個銷售隊伍正開始做藥品銷售。」

「透過這種全球化布局，讓復星最終能夠利用最優質的全球資源分布，包括在供應鏈上，目前中國在製造的成本優勢可能不是最顯著，故要如何保持住持續性的競爭力，就要通過全球的競爭力，去促進我們在中國的競爭力。過去10年有些產品是美國較高增長，但相信在未來10年會在中國有較高的增長，所以我們要利用全球的戰略眼光和資源組合，做好我們的全球化發展。」



節錄自第652期《iMoney Wealth》公司專訪

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