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【期權學堂】點止買升咁簡單　期權至少有四大功能

股樓投資 13:00 2020/06/07

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上篇文章介紹了期權合約的概念和主要組成要素。今篇講的是期權的功能，通過基本的四種策略，經已足夠完成以下的功能。

一）作方向買賣

一般情況下，若投資者看好股票/指數上升，會買入相關資產，希望價格上升而從中獲利。更進一步，投資者會利用窩輪/牛熊證的槓桿效應，即花費少量資金控制大量股票來放大回報，而期權的好處在於可進行短倉（Short Side）交易，在窄幅橫行的市況也可獲利。

舉例，投資者看好股價上升，可買入其認購期權（Long Call）；看淡則買入其認沽期權（Long Put）。至於回報取決於股價上落波幅、行使價選擇和時間值消耗。

二）對冲相關資產

如投資者持有股票，並預期股價尚有上升空間，可利用買入認沽期權（Long Put）來限制因股價下跌所帶來的損失。

三）額外增加現金流

如投資者手上持股，預期股價未來走勢轉為牛皮，可通過沽出認購期權（Short Call）收入期權金，只要合約到期沒有升穿行使價，期權賣方可額外獲得期權金回報。

四）低位入貨

投資者有時嫌股票升得太高，買不落手，但也可利用沽出認沽期權（Short Put），既可收取期權金，降低接貨成本，即使最終不能接貨，亦可袋期權金，彌補部分沒有追貨的損失。

相關文章：【期權學堂】真的升跌皆能賺？　先學期權基本概念

期權學堂（二）完

註：其他關於期權的功能、運作方法，將於日後的文章介紹。

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撰文 : 林衛

概念 沽出 買入 期權 短倉

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