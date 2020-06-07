【期權學堂】真的升跌皆能賺？　先學期權基本概念

期權的運用變化多端，能夠通過不同的策略應對不同市況的需求，以增加回報或降低損失。最簡單的期權長倉（Long Side）類似窩輪或牛熊證，利用槓桿，可捕捉短綫價格的波動；更重要的是，期權可通過短倉（Short Side）令策略更有靈活性。

何謂期權？

期權是一種決定權的合約。期權買方（即合約的持有人）擁有是否執行買入/賣出相關資產如股票、商品、指數的權利。期權買方通過向期權賣方繳付期權金（Premium）獲得權利，在合約到期前可決定是否買入/賣出相關資產；反之，期權賣方必須履行責任。

至於期權合約的主要元素，如下：

一）相關資產（Underlying Asset）指在行使期權時兌換的資產，例如股票、指數

二）認購期權（Call Option）賦予期權買方購入相關資產的權利；認沽期權（Put Option）賦予期權買方沽出相關資產的權利

三）行使價（Exercise Price）指預先議定以履行合約的價格

四）到期日（Expiry Date）指行使合約的到期日

五）歐式期權（European Style）只可在期權到期日行使；美式期權（American Style）可在到期日或以前任何時間行使。在香港交易所交易的股票期權的行使方法為美式，指數期權為歐式。

六）合約股數即每份期權合約所代表相關資產的數量，相關股票期權的合約股數，可參考港交所網站

七）實物交收（Physical Settlement）用於商品、股票的交收方式，買賣方須把相關資產作現貨交收；現金交收（Cash Settlement）用於指數，現金結算相關資產價格與行使價的差價

期權學堂（一）完

註：其他關於期權的功能、運作方法，將於日後的文章介紹。

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