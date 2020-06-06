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【新盤混戰】新盤吸金力強　Wetland Seasons Park 第2期第三輪銷售率仍逾93%

股樓投資 20:50 2020/06/06

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港股連升5天，樓市表現持續強勁，本周末（6日至7日）一手市場有逾690伙單位開售，市場消息指，截至周六晚上8時，一手成交量達224伙。

於今早起開售的新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Park 第2期繼續成市場焦點，該盤今日早上9時半開始登記發售進行第三輪銷售，涉209伙，據代理消息指，截至晚上8時，該盤已售出逾195伙，銷售率達93%。該盤早前收到5,715份購樓意向登記，以此計算，超額認購26倍。

同系屯門御半山II期，也於今天沽出5伙。恒地（00012）旗下大角咀利奧坊．曦岸則沽出4伙。而會德豐地產旗下日出康城Ocean Marini亦沽出5伙。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，Wetland Seasons Park 第2期第三輪推售反應依然不俗，該行客人出席率近8成，當中約8成為向隅客，並繼續追捧項目，而年輕客佔7成，料項目今日亦可售出大部分單位。隨著大市氣氛向好及股市回升，美股更創新高，估計6月份新盤銷售仍暢旺及主導樓市。

布少明指，以美聯客戶作統計，按地區劃分，新界區客戶佔約8成，九龍及港島客佔約2成；該盤以年輕客戶為主導，約佔7成，而用家約佔7成。預計項目落成後，呎租可約32元水平，回報率逾3厘。該行亦有大手客出席，並打算用約1700萬元購2伙。


布少明預期，由於多個大型新盤部署6月推售，估計仍會吸引市場注目，搶去二手購買力，料6月一手成交量仍可錄得逾2,000宗水平，但二手交投或有所回落。自5月推出以來銷售反應理想，刺激購買力釋放，今日第三輪推售反應依然不俗，出席率近8成，當中約8成為向隅客，並繼續追捧項目，而年輕客佔7成，料項目今日亦可售出大部分單位。隨著大市氣氛向好及股市回升，美股更創新高，估計6月份新盤銷售仍暢旺及主導樓市。

 

撰文 : 陳詠妍

布少明 一手市場 美股 Wetland Seasons Park第2期 御半山第II期

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