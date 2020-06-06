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【iM舊文重溫】新經濟股掀熱潮　矚目新股前瞻

股樓投資 20:03 2020/06/06

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有「新股女王」之稱、卓佳香港商務部董事總經理鍾絳虹年初接受本刊訪問時指，難以估算短期能有多少隻中概股來港上市，料上半年或有一兩間，若今年形勢向好，明年數目將會多些。

兩萬億中概股或來港

眼見阿里巴巴由美國回歸港股作第二上市，市場十分受落，股價屢創新高，成交量亦不俗，因而令有關中概股回歸的消息和憧憬不斷在發酵，近日更盛傳攜程、網易及百勝中國等有意來港作第二上市的消息。高盛報告指，現時有23隻在美國上市的中概股，符合回港第二上市資格，相關股份市值逾3,000億美元（逾2.3萬億港元）。當中包括京東、拼多多及攜程等。現時中概股在香港、美國及內地市場的估值差距，逐漸趨於一致；同時根據港交所（00388）規定，若來港第二上市的中概股，其股份交易已大部分永久轉到香港市場（即最近一個財政年度的股份成交總額有55%或以上都在港交所進行），其在香港會作雙重主要上市般處理，此彈性會鼓勵中概股探討來港第二上市，以分散其上市風險，尤其是中美就資本市場的緊張關係升級。

中概股上市潮已見雛形，甚至有望藉此引領港股進入另一個生態，皆因目前的中概股不少屬於新經濟行業，包括網上旅遊、AI或5G產業等。不過正當市場熱熾期待之際，鍾絳虹認為，現在還是較初步，相信不會太快，始終籌備上市需要時間，故暫時難以一擁而至，預期上半年或有一、兩隻，如果今年形勢向好，明年數目將會多些，惟她坦言太難預測。業界人士認為，隨着阿里巴巴回港上市，中概股今年有機會陸續回流，以增加股份流通量及帶動股價表現，不過未必再有類似阿里巴巴的巨型新股出現。

亦有分析指，今年陸續會有更多中概股回歸，藉以募集資金、增加股份流通量。由於以往本港不容許「同股不同權」架構企業上市，故企業只能選擇赴美國上市，不過自港交所在2018年改革上市規則，隨着有關上市公司愈來愈多，市場對新經濟企業的估值、業務的熟悉以及參與度已愈來愈高，將帶動更多新經濟企業在港上市。

阿里成功成上市誘因

無可否認，阿里巴巴是一間強勢公司，故可起指標作用。鍾絳虹說：「我一直覺得一定要有一隻具指標性，要夠大夠強的公司出現，才不容易受到市場波動，或社會不安等問題影響。股份始終要有交投，如果他夠大，就怎樣都會有人去買賣，所以說，碰巧這次回歸的中概股，是很強勢的公司，無論規模和業務都能讓大家增加信心，所以至今升幅不少，這成了誘因吸引一些差不多類型的公司考慮來港上市。」

不過，來港第二上市也有門檻，而且不低。鍾絳虹說：「這個門檻不是每間公司都能符合，如果說想吸引多些中概股來上市而降低這門檻要求，我個人看法是暫時先不要考慮，因為第一隻做得好，受市場歡迎，都要觀察一段時間，故寧願初期門檻高些去揀，讓大家對這個模式有信心才去考慮，免得會後繼無力。」她認為一隻做得好並不能代表全部，起碼要有多幾隻，待市場受落了才去考慮調整門檻。

節錄自第639期《iMoney Wealth》封面故事

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撰文 : 張以正

新經濟 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 美股 中國概念股 IPO

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