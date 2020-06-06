【疫市營商】Green Monday 6月推廣植物奶咖啡　指定咖啡店免費贈飲及升級

▲ 由6月8日起，9間咖啡店聯乘夥伴將會於連續4個星期一推出各自的優惠，當中更有免費植物奶咖啡贈飲。（Green Monday提供圖片）

Green Monday聯乘美國植物奶品牌Califia Farms，於6月份跟香港咖啡店及餐廳攜手推出「Plant The Future」活動，任何人只要按指定程序，在Instagram簡單分享活動的IG官方帖文，即可獲咖啡店的「免費升級」、甚至「贈飲超級優惠」，以推廣植物奶跟咖啡非常匹配。

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由6月8日起，9間咖啡店聯乘夥伴將會於連續4個星期一推出各自的優惠，只要完成指定的「分享」手續，便可獲免費植物奶升級，而其中Kaleido Coffee、Knockbox Coffee、NINETY's、Stone Coffee和The Coffee Academics更有免費植物奶咖啡贈飲。

參與「Plant The Future」活動的夥伴，包括Artista Perfectto、Classified、Kaleido Coffee、Knockbox Coffee、NINETY's、Stone Coffee、The Brew Job Coffee、The Coffee Academics和The Corner。

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享受優惠方法：

1. 轉發由Green Monday發佈的 Plant The Future 概念圖到你的 Instagram即時動態。

2. 點擊 「紙飛機➣」按鈕、選擇「將此內容新增至限時動態」。

3. 標籤 @greenmonday_official 及@califiafarms 帳號，你亦可以標籤你的好友一同參與這個活動。

*使用折扣時要將限時動態展示給店內職員以作確認。

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責任編輯：朱悅瀅