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【口罩供應】SOSo Mask登陸屯門將軍澳藥房　創辦人劍指偏遠地區（附地址）

商業 18:09 2020/06/06

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SOSo Mask於Facebook宣布，除了卓悅是「特約分銷商」之外，將會陸續增加「指定分銷點」，包括屯門良景藥房及將軍澳康德參茸藥業。（SOSoMask Facebook圖片）

港產口罩商SOSo Mask近日推出彩虹多色系列口罩現貨，吸引不少市民搶購。SOSo Mask今日（6月6日）於Facebook宣布，除了卓悅是「特約分銷商」之外，將會陸續增加「指定分銷點」，包括屯門良景藥房及將軍澳康德參茸藥業。

所有SOSoMask官方「特約分銷商」及「指定分銷點」將有這個標記。（SOSoMask Facebook圖片）

【口罩供應】SOSo Mask今晚油麻地賣彩色口罩　創辦人大爆其他顏色時間表

現時SOSo Mask主要在卓悅、油麻地舖及EC Shopper網店出售，不過多處已售罄。SOSo Mask創辦人鄭承隆接受本報訪問時透露，「有人反映天水圍、將軍澳無卓悅，可否在該區藥房售賣，甚至有熱心藥房願意作交收點。」他現正視察各區藥房，包括有4至5間相對偏遠的地方，希望每區市民都買到口罩。

有網民留言指，已在良景藥房買到SOSo Mask藍色口罩，90元30個，但暫未看到有其他顏色於該藥房出售。亦有網民說：「沙田、馬鞍山、大埔，已多次講無（卓悅）銷售點，希望今次之後可以增加以上藥房銷售點。」

【開腔解畫】「一合口罩」被指騙局　創辦人逐一回應指控（更新）

【口罩供應】Pasión口罩於SOGO有售　V Care Mask登陸莎莎

指定分銷點

良景藥房：屯門良景邨良景商場良景市集100號舖　電話27990388

康德參茸藥業：將軍澳翠林邨翠林新城2樓W03號　電話96310212

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記者：朱悅瀅

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