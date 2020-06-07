【趣話財經】100日第十間IPO　中小型內房來港撲水

除了在美國上市中概股紛紛回流香港，內房股亦追求在香港上市。近日又多一間中小企內房到香港上市，今次新丁是總部位於上海深耕浙江的房企祥生控股向港交所遞交上市申請，為近100日以來第十間申請上市的內地房企。

自2月以來，在短短不到100日，鵬潤控股、金輝控股、上坤地產、領地控股、中國文旅、三巽控股、港龍中國地產、實地地產、大唐集團、祥生控股合共10間內房企業申請到香港上市。另外，總部位於成都的合能集團、安徽的文一地產、廣東的方直集團亦傳準備到香港上市。

近期香港新股市場受內地房企追捧，是由於A股基本不接納房地產企業上市，融資環境又偏緊，要增加融資及品牌，自然在香港上市是較佳的出路。當市場資金湧去抽網易（09999）等股份或者內地物業管理股時，內房新股卻斯人獨憔悴。雖然2019年有6間房企成功到香港上市，但發行價、集資反應或上市後股價表現普遍一般，而且不少內地房企也要兩次遞表才能成功上市，大家抽內房新股時要多留意，考慮要否留子彈抽其他熱炒板塊。

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