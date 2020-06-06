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【疫市營商】永安百貨精選貨品低至1折　 網店同步發售

商業 16:00 2020/06/06

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永安百貨震撼優惠日將於6月10日至28日舉行，各款傢俬電器、家品廚具、寢室用品、服飾鞋履、童嬰用品、化妝品等有優惠，部份貨品更低至1折。（永安百貨提供圖片）

永安百貨震撼優惠日將於6月10日至28日舉行，各款傢俬電器、家品廚具、寢室用品、服飾鞋履、童嬰用品、化妝品等有優惠，部份貨品更低至1折。另外，大量貨品亦於永安網店同步發售，消費者隨時隨地都可以網購貨品。

【疫市營商】太古廣場6至8月　送高達950元餐飲娛樂禮遇

精選產品包括法國品牌 LE CORDON BLEU 2.8公升不銹鋼雙耳煲 + 多用途鍋蓋，原價930元現售150元、BEVERLY HILLS POLO CLUB 行李箱20"，原價3,200元現售399元（只限上環總店 / 彌敦道店）、意大利品牌Turbo Italy 迷你雙層電烤箱5折售249元，每店限售30部，每人限購1部、Cherry 皇族乳膠枕3折、意大利品牌Turbo Italy鮮果杯便攜榨汁機優惠價159元，每店限售30個，每人限購1個。

Turbo Italy 迷你雙層電烤箱5折售249元。（永安百貨提供圖片）

LE CORDON BLEU 2.8公升不銹鋼雙耳煲 + 多用途鍋蓋售150元。（永安百貨提供圖片）

Turbo Italy鮮果杯便攜榨汁機優惠價159元。（永安百貨提供圖片）

此外，累積購物每滿1,500元(淨值)，憑當日永安百貨發票，即可獲贈50元永安現金優惠券乙張。憑券於2020年6月10日至6月28日購物滿300元或以上(淨值)，可作現金50元使用。累積購物每滿2,200元(淨值)，憑當日永安百貨發票即可獲贈50元永安現金券乙張。憑券於2020年6月10日至6月28日購物，可直接作現金50元使用。憑指定美國運通卡購買指定貨品，可獲額外95折。額外優惠不適用於永安網店。

【疫市營商】美國運通新禮遇　簽賬賺雙倍積分及里數

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責任編輯：朱悅瀅

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